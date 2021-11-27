Победу в белорусском аналоге «Тотального диктанта» одержал двоечник из Брянска

В субботу в Минске подвели итоги акции «Татальны дыктант». Победителем с результатом в 100 баллов объявлен ученик брянской школы Дима Ковалёв. Он никогда не изучал белорусский язык, более того, он не успевает даже по русскому языку.

«Учительница русского постоянно меня ругает, говорит, что я пишу не по-русски, а по-белорусски. Вот я и решил поучаствовать в их диктанте. Белорусский язык гораздо лучше русского. Надо просто писать неправильно по-русски и получается правильно по-белорусски», – рассказал победитель.

В белорусском «Тотальном диктанте» участвовало 250 тысяч человек. Текст читал заслуженный артист Белоруссии, 70-летний Иван Мацкевич. В этом году для диктанта выбрали малоизвестный рассказ Алеся Гаруна «Чорная карова». В переводе Чуковского на русский язык он называется «Чёрная корова». Дима Ковалёв оказался единственным участником, который не сделал ни одной ошибки. Даже Александр Лукашенко, который тоже писал диктант, сделал ошибку в слове «зялёная» (трава).

Больше всех успеху Димы Ковалёва рада учитель Ольга Степановна: «Дима учился откровенно плохо – даже тройки были редки. А тут такой успех! Он его, конечно, окрылил, пробудил интерес к учёбе, особенно к белорусскому языку. Вчера я увидела у него в руках книгу Кастуся Акулы «Змагарныя дарогi», а раньше он вообще не читал!»

Диму Ковалёва ждёт приём в Национальной академии наук Белоруссии, где ему намерены предложить серьёзно заняться белорусским языкознанием. Следующий учебный год он проведёт в Минске.

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