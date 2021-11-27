Профессор из ЮАР заявил об эффективности вакцин против нового штамма «омикрон»

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27.11.2021, 18:12, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСуществующие вакцины от коронавируса эффективны против нового штамма «омикрон», сообщил член консультационного совета при минздраве ЮАР профессор Ян Санне.

«Имеющиеся данные показывают эффективность существующих вакцин в борьбе с омикрон-штаммом. Сейчас среди госпитализированных в ЮАР с омикрон-штаммом коронавируса 75% не имеют прививок от COVID-19», – сказал Санне, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным местной телекомпании INCA, большая часть болеющих коронавирусом в стране – молодые люди до 35, 62% из них не были вакцинированы.

Всего на данный момент в ЮАР порядка 150 человек, зараженных «омикроном».

Ранее в Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ.

В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и до Чехии.



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