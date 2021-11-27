Денежный дождь и яркие эмоции: что приготовил конец ноября для каждого знака зодиака

Ноябрь скоро заканчивается, но он все еще способен удивлять. Астрологи утверждают, что всех знаков зодиака ждут неожиданные сюрпризы или свершения: на кого-то «просыплется» денежный дождь, кто-то встретит свою половинку, а кому-то для достижения цели нужно просто расслабиться. Предлагаем узнать, что именно вам уготовлено в последние дни месяца.

Овны

Спокойные выходные – не повод расслабляться. Овнам следует заняться своим здоровьем и «включить» режим активации. Хватит сидеть за компьютером или читать книги. Все что вам сейчас нужно, это движение: прогулки, зарядка, поход в спортзал или танцы.

Звезды также советуют заняться своей самооценкой или посвятить время налаживанию взаимоотношений с коллегами и близкими. Упрямство – ваша ахиллесова пята. Чтобы не навредить своей карьере или не обидеть близких, найдите курс по личностному росту или взаимоотношению с людьми и освойте такой навык, как компромисс.

Тельцы

Они на этой неделе фавориты. Тельцам везет во всем: и в карьере у них все хорошо, и на личном фронте открываются новые горизонты. Однако им стоит остерегаться категоричных высказываний в сторону людей с точкой зрения, отличающейся от их. Не нужно разглагольствовать по поводу и без повода по любому вопросу. Конец месяца для Тельцов должен пройти под девизом «молчание – золото».

Выходные проведите в кругу близких, отдохните и наберитесь сил перед последним месяцем года.

Близнецы

Представителям знака стоит уделить на выходных внимание близким, а если кого-то обидели, то признать свою неправоту и извиниться. Последние дни месяца преподнесут Близнецам сюрприз в виде повышения по службе или увеличения дохода. Возможно, подвернется прибыльная подработка. Не отключайте свою харизму, ведь именно ваше умение располагать к себе людей станет причиной улучшения дохода.

Раки

Критика окружающих не должна сбивать вас с цели. Сейчас вы уверены в себе как никогда. Ваши компетентность и умение брать на себя ответственность делают вас незаменимым сотрудником. В личной жизни у женатых Раков все стабильно, но стоит вносить в нее некое разнообразие, например, ролевые игры.

Одиноких представителей знака ждет интересное знакомство, способное перерасти в большое чувство. Обязательно в эти выходные отправьтесь на природу, если погода позволяет. Если день ненастный, то устройте дома пикник, включив звуки леса или шум океана.

Львы

Еще одни «любимчики» ноября. Им сопутствует успех и в карьере, и финансах, и в амурных делах. Старые проекты начнут приносить Львам дивиденды, отношения со второй половинкой у них еще больше укрепятся, а на работе их отметят премией или повышением.

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Возможно, в последние дни месяца придется отправиться в поездку, но она будет приятной.

Девы

Представителей знака ждут перемены в карьерном росте. Возможно, это будет предложение новой работы или повышение. Дев может ожидать переезд ради должности в другой город или даже страну. Не стоит отказываться, даже если вы боитесь перемен. В вашем случае – они к лучшему.

Если в выходные или в последние дни месяца вас пригласят в гости, то обязательно пойдите, даже через «не могу» или «не хочу». Вас может ожидать там судьбоносная встреча.

Весы

Для представителей знака месяц выдался нелегким, что привело к упадку сил и недовольству. Последние его дни поднимут настроение, если не продолжать ворчать и критиковать окружающих. Весам нужно расслабиться и посвятить время себе, чтобы найти равновесие. Медитация или просмотр любимых сериалов, рыбалка или занятие любимым делом приведут мысли и тело в гармоничное состояние.

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Весам стоит помнить, что их финансы все еще под угрозой, так что не нужно делать необдуманные покупки.

Скорпионы

Последние дни месяца для них будут удачными: и заработок увеличится, и отдых удастся. Возможно, кто-то вернет долг или подвернется выгодная подработка. На любовном фронте у Скорпионов также все хорошо: отбоя от поклонников нет. Однако расслабляться им нельзя, так как враги только и ждут, как подсидеть на работе или распустить сплетни. Скорпионам нужно держать ухо востро и быстро реагировать на выпады недоброжелателей.

Стрельцы

Представителям знака стоит понять, что не все люди хорошие. Стрельцы известны своей отзывчивостью, и окружающие бессовестно этим пользуются. Вам нужно определить личные границы и установить правила, например, просить что-нибудь взамен за вашу помощь.

Последние дни месяца пройдут незаметно, но если кто-то попросит в чем-то помочь, не соглашайтесь – это чистой воды манипуляция.

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Козероги

Месяц выдался непростым, а последние дни ситуацию не изменят. Возможны конфликты с подчиненными или начальством, вас будут раздражать любые мелочи. Держите себя в руках. Повторяйте любимое выражение царя Соломона: «Все проходит, и это пройдет».

Вместо того чтобы погружаться в гнев, побалуйте себя приятными мелочами, например, запишитесь на сеанс массажа или совершите поездку за город. В последние дни месяца возможны сюрпризы в виде неожиданного приглашения на свидание или приятного знакомства.

Водолеи

Конец ноября выдался у вас непростым. Вы не чувствуете опоры под ногами, ощущаете, как затягивает рутина. Расслабьтесь и выспитесь. Побудьте в одиночестве и спокойно составьте планы на ближайшее будущее. Видение перспектив успокоит вас и поднимет настроение.

Рыбы

Последние дни представители знака ощущали прилив сил. Энергия переполняла Рыб, поэтому к выходным они выдохлись. Займитесь своим здоровьем, не общайтесь с нудными и ворчливыми людьми, и силы быстро восстановятся.