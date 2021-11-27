Стрелки – главный хит этого года, но идет он не всем: как сделать трендовый макияж при нависших веках

Современная бьюти-индустрия предлагает просто огромное количество разных средств косметики, с помощью которых за несколько минут можно создать себе эффектный и стильный образ. Особое внимание стилисты предлагают уделять зоне глаз, ведь это ключевой момент любого макияжа.

Нависшее веко

С такой проблемой сталкиваются многие женщины. При неправильном макияже можно подчеркнуть проблему и визуально сделать образ на несколько лет старше. Неправильная подводка, слишком низкая линия контура, жирная прорисовка и сочетание подводки с темными тенями могут привести к такому результату на нависшем веке.

В зависимости от типа нависания могут быть перекрыты разные участки глаза. Существует несколько разновидностей, это центральная часть глаза, внутренний или внешний уголок. Бывают случаи, когда все веко нависает, и тогда сделать красивый макияж со стрелками здесь действительно проблематично.

Простые советы

Стрелки помогают открыть глаза и визуально сделать их больше. При ошибочном нанесении подводки заломы могут скрыть контуры, и получится некрасиво.

Визажисты предлагают подготовиться к макияжу, чтобы результат был хорошим. Ключевым правилом любого мейкапа является увлажнение век, за счет чего кожа становится более гладкой и мягкой.

С помощью эффекта затемнения проблемную область можно визуально сделать меньше. Для этого на место залома наносятся и хорошо тушуются темные тени. Не нужно наносить пятнами, достаточно легкого затемнения.

Далее самый сложный процесс – рисование стрелки. Сначала нужно закрасить межресничное пространство, чтобы увидеть, как в целом будут выглядеть глаза и какую ширину лучше подбирать для стрелки.

После этого нужно продолжить хвостик, делать его максимально тонким и параллельно к зоне нижней ресницы. При нависшем веке нужно делать плавную линию хвостика без резких заломов.

В процессе прорисовки не нужно закрывать глаза, чтобы видеть, не опускаются ли заломы на контуры стрелки.

Если нужно прорисовать только кончик, то можно сделать небольшой хвостик во внешнем уголке, этого будет достаточно для того, чтобы подчеркнуть глаза.

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Если прорисовать глаз от середины к внешнему уголку, то также будет неплохой результат, но такой вариант идеально подходит в основном для миндалевидных глаз, форма которых и так хорошо заметна и подчеркивать ее дополнительно не нужно.

Немного вздернутая вверх стрелка приподнимает глаза и делает уголки не такими опущенными. Главное для красоты – чтобы кончик не заходил на линию залома уголка, иначе стрелки просто не будет видно.

Несколько полезных советов

При выборе подводки лучше обратить внимание на гелевые варианты, которые довольно хорошо тушуются и можно создать легкую аккуратную стрелку. Жидкая подводка с твердой кисточкой идеальна для тех, кто любит рисовать широкие плотные стрелки.

А вот мягкая кисточка позволит сделать красивый и плавный хвостик.

Можно нарисовать стрелку и карандашом, но тогда она будет дымчатой и не такой яркой. Визажисты предлагают перед началом рисования стрелки сделать себе небольшие пометки на коже, чтобы потом ориентироваться в кончиках стрелок.