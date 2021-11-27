 

Moderna создаст свою вакцину против штамма коронавируса “Омикрон”

27.11.2021, 18:06, Новости дня
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В Moderna отметили, что новый штамм включает мутации, наблюдаемые в вариантах “Дельта” и “Бета”.

“Комбинация мутаций представляет собой значительный потенциальный риск ускорения ослабления естественного и индуцированного вакцинами иммунитета”, – заявили в компании.

В связи с этим Moderna изучает в клинических условиях два поливалентных бустера-кандидата, которые были разработаны в ожидании мутаций коронавируса, подобных “Омикрону”.

“Первый кандидат (мРНК-1273.211) включает несколько мутаций, присутствующих в штамме “Омикрон”, которые также присутствовали в рассматриваемом “Бета”-варианте. Второй поливалентный кандидат (мРНК-1273.213) включает многие мутации, присутствующие в штамме “Омикрон”, которые также присутствовали в вариантах “Бета” и “Дельта”, – говорится в сообщении.

Данные по исследованиям ожидаются в ближайшие недели, уточнили в пресс-службе Moderna.

Контекст:

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. Первые случаи были обнаружены в провинции Гаутенг. Новый вариант также был обнаружен в Ботсване и Гонконге.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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