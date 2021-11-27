Шкарлет рассказал, сколько школ в Украине работают дистанционно

“Дистанционно в Украине продолжают работать 1,2 тыс. школ из-за отсутствия 100% уровня вакцинации работников в “красной” зоне”, – написал министр.

Он отметил, что 22 ноября дистанционно работали 1,7 тыс. школ.

Шкарлет также сообщил, что 96,5% работников общеобразовательных учреждений в Украине привиты минимум одной дозой вакцины от COVID-19, а 86,4% привиты полностью.

Контекст:

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В октябре Минздрав разрешил вакцинацию детей от 12 лет.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступил в силу через месяц со дня его опубликования – с 8 ноября.

По состоянию на 19 ноября 3415 украинских учителей отстранили от работы из-за отсутствия прививки против коронавируса.

Согласно результатам опроса Социологической группы “Рейтинг”, 55% украинцев поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса учителей, медиков и государственных служащих.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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