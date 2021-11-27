“Получаются очень мягкие и вкусные”. Как приготовить булочки с джемом и гранатовым соком. Видео

Для этого понадобятся:

один гранат;

три яйца;

100 г сахара;

50 мл топленого сливочного масла;

одна столовая ложка дрожжей;

500 г муки;

шоколадная паста или джем – по вкусу.

В блендере измельчаем зерна граната, три яйца и сахар до состояния однородности и процеживаем массу через сито, затем добавляем топленое сливочное масло, дрожжи, муку и замешиваем тесто.

Оставляем его на час под пищевой пленкой, а затем разрезаем на несколько частей, формируем шарики, раскатываем каждый на разделочной доске, начиняем джемом или шоколадом и соединяем концы к центру.

Сформированные ватрушки выкладываем на застеленный пергаментной бумагой противень, даем постоять в течение 30 минут, а затем смазываем взбитым сырым яйцом и по желанию посыпаем кунжутом.

Выпекать булочки необходимо в течение 30 минут в разогретой до 170 °С духовке.

“Булочки получаются очень мягкие, вкусные и ароматные”, – отметили авторы блога.

ВИДЕОВидео: SUPER KELINCHAK / YouTube

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