 

“Получаются очень мягкие и вкусные”. Как приготовить булочки с джемом и гранатовым соком. Видео

27.11.2021, 18:06, Новости дня
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Для этого понадобятся:

один гранат;
три яйца;
100 г сахара; 
50 мл топленого сливочного масла;
одна столовая ложка дрожжей;
500 г муки; 
шоколадная паста или джем – по вкусу.

В блендере измельчаем зерна граната, три яйца и сахар до состояния однородности и процеживаем массу через сито, затем добавляем топленое сливочное масло, дрожжи, муку и замешиваем тесто.

Оставляем его на час под пищевой пленкой, а затем разрезаем на несколько частей, формируем шарики, раскатываем каждый на разделочной доске, начиняем джемом или шоколадом и соединяем концы к центру.

Сформированные ватрушки выкладываем на застеленный пергаментной бумагой противень, даем постоять в течение 30 минут, а затем смазываем взбитым сырым яйцом и по желанию посыпаем кунжутом.

Выпекать булочки необходимо в течение 30 минут в разогретой до 170 °С духовке.

“Булочки получаются очень мягкие, вкусные и ароматные”, – отметили авторы блога.

ВИДЕОВидео: SUPER KELINCHAK / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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