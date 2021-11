Журналист назвал имена якобы причастных к подготовке переворота в Украине, один из них дал комментарий СМИ

Сотрудника ФСБ зовут Василий Васильевич Лаптев, украинцев – Алексей Васильев, Василий Грицак и Эдуард Федосов, написал Миллер, прикрепив к твиту ссылку на досье Федосова на сайте “Полтавщина”.

The FSB officer “running the show,” according to a source close to Ze, is Vasyl Vasylovich Laptyev. He’s allegedly working with Ukrainian defectors Oleksiy Vasylyev, Vasyl Hrytsak, Eduard Fedosov. All believed to be in Crimea. Here’s a dossier on Fedosov: https://t.co/voldQbUWH6

— Christopher Miller (@ChristopherJM) November 26, 2021

Там указано, что Федосов – заслуженный юрист Украины, генерал-майор милиции, который возглавлял управление МВД в Полтавской области в период с 2011 по 2014 годы. Также Миллер подчеркнул, что Грицак – это не генерал, который был главой Службы безопасности Украины, а, вероятно, политик, который был нардепом двух созывов Верховной Рады (в 2006–2012 годах).

(Note: He is not the Vasyl Hrytsak who recently served as head of the Security Service of Ukraine.)

— Christopher Miller (@ChristopherJM) November 26, 2021

Про Васильева Миллер не сообщал деталей. Однако писал, что все трое украинцев – “перебежчики из МВД Украины, которые находятся в Крыму”.

Федосов 27 ноября дал комментарий “Украинской правде”. Он отрицает причастность к любым противоправным действиям.

“Готов прийти в любой правоохранительный орган, если это обо мне идет речь. Потому что речь идет о проживающем в Крыму Федосове Эдуарде, а я нахожусь в Киеве. Возможно, кто-то использовал мое имя, может еще что-то. Готов пройти полиграф, если это обо мне, даже в присутствии журналистов”, – сказал Федосов.

Он сообщил, что после увольнения (по собственному желанию) с органов МВД в 2014 году находится в Киеве, Крым последний раз посещал в 2012 году.

С Грицаком, по словам Федосова он говорил последний раз по телефону в 2018–2019 годах, с Васильевым – несколько дней назад “на разные темы”.

Бизнесмена Рината Ахметова Федосов якобы видел только по телевизору. Экс-сотрудник МВД говорит, что о якобы подготовке переворота узнал с удивлением от друзей, прочитавших новость в СМИ.

Контекст:

В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием Ахметова. “Получили информацию, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот. 1-го, 2 декабря. […] У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине”, – сказал он.

Зеленский назвал это “подставой бизнесмена Рината Ахметова”. “Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины”, – добавил президент.

Ахметов назвал обвинения Зеленского “сплошной ложью”. Он пообещал и дальше “защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова”. “И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было”, – заявил бизнесмен.



