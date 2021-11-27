Мэра кузбасского Прокопьевска уволили на второй день работы

…из-за банкета в день взрыва на шахте «Листвяжная».

Мэра города Прокопьевска Вячеслава Старченко отстранили от должности на второй день работы. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем телеграм-канале.

Причиной увольнения Старченко с поста стал банкет, который сотрудники городской администрации решили устроить 25 ноября в честь его назначения на пост. В тот же день произошел взрыв на шахте «Листвяжная», в ходе которого погибли горняки и спасатели.

«Очень сложно найти слова, которыми можно описать эту ситуацию. Таких слов просто нет. У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать», — пояснил Цивилев.

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Более 50 человек погибли, один спасатель смог сам выбраться наружу. Главное

В четверг на шахте «Листвяжная» произошел взрыв, в результате которого погибли 46 шахтеров и шесть спасателей — позже одного из спасателей, который считался погибшим, нашли живым. Число пострадавших превысило 60 человек. Всего на момент трагедии в шахте находились 285 горняков. В Кузбассе объявили трехдневный траур.

По данным МЧС, задымление произошло на глубине 250 метров. Следственный комитет возбудил два уголовных дела — о халатности (ч. 3 ст. 293 УК) и нарушении промышленной безопасности (ч. 2 ст. 217 УК). Директора шахты, его первого заместителя и начальника участка задержали.

В 2021 году Ростехнадзор выявил более 900 нарушений на шахте «Листвяжная», ее работа приостанавливалась девять раз. В 2020 году за нарушения на шахте было выписано штрафов на 450 тысяч рублей.

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