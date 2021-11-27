Израильские ученые: Особая форма радиации убивает COVID за две секунды

В израильском университете Ариэля провели исследование, в ходе которого обнаружено разрушающее влияние миллиметровой волны на COVID и вирус полиомиелита. Этот вид радиации способен убить более 99% инфекции на поверхностях.

Молекулярный биолог Габи Герлитц начал сотрудничать с профессором факультета электротехники Моше Эйнатом еще в начале пандемии COVID. Целью ученых было изучение влияния миллиметровых волн на коронавирус. Эксперимент показал, что радиация повышает температуру флаконов и тем самым убивает инфекцию. Герлитц сообщил, что на данный момент нельзя говорить об использовании этого метода для уничтожения COVID в организме человека, но миллиметровые волны вполне подойдут для дезинфекции помещений, оборудования, всех поверхностей и даже электроники.

Положительной стороной этого метода является скорость, так как радиация убивает 99,9% вируса всего за две секунды, в то время как использование УФ-излучения или других способов дезинфекции требуют около часа времени. К тому же, последние методы могут иметь токсическое действие на человека. Сейчас исследователи исследуют влияние миллиметровых волн на воду. Ранее эксперты доказали, что этот вид радиации способен бороться с раковыми клетками и опухолями.

Источник: www.newsmax.com