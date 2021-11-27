Землянский заявил, что Молдавия пожалеет о попытке повторить трюк Украины с «Газпромом»

Попытка Молдавии снизить цену на российский газ закончится провалом. В этом уверен экономист Валентин Землянский.

Украина в 2013-2014 годах хотела пользоваться «голубым топливом» за 265 долларов вместо 450 долларов за тысячу кубометров. Киев пытался выторговать у «Газпрома» доступную для страны цену на газ, но РФ настаивала на повышении стоимости. В итоге Украина не смогла отстоять свое, и судебные разбирательства дошли до Стокгольма. Тогда Киев заставили заплатить разницу, но эта неудача ничто, по сравнению с теперешним кризисом в стране.

Землянский уверен, что Кишинев сейчас хочет повторить попытку Украины изменить цену на топливо. У «Молдовгаза» закончился контракт с «Газпромом», согласно которому Молдавия получала газ за 150 долларов за тысячу кубометров. Сейчас цена увеличилась до 800 долларов, и страна не смогла обеспечить потребности своих граждан даже с помощью «подачек» от Польши и Украины.

Эксперт предупреждает, что для Киева такой трюк «стал началом конца», и у Молдавии еще есть время одуматься и не повторить ошибку страны-соседа. Попытка перехитрить «Газпром» не увенчается успехом для Кишинева и может усугубить кризисную ситуацию. Об этом информирует NEW INFORM.