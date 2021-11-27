 

В Британии выявили два случая заражения «омикроном»

27.11.2021, 17:18, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаБританские медики выявили два случая инфицирования новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», сообщил глава британского минздрава Саджид Джавид.

«Мы получили сообщение от UKHSA (агентства по здравоохранению Британии – прим. ВЗГЛЯД) о двух британских случаях заражения «Омикроном», – сообщил он в своем Twitter.

Он уточнил, что инфицированные этим штаммом будут изолированы в своих домохозяйствах, проводится отслеживание их контактов.

Ранее в Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ.

В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и до Чехии.



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