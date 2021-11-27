В Британии выявили два случая заражения «омикроном»

Британские медики выявили два случая инфицирования новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», сообщил глава британского минздрава Саджид Джавид.

«Мы получили сообщение от UKHSA (агентства по здравоохранению Британии – прим. ВЗГЛЯД) о двух британских случаях заражения «Омикроном», – сообщил он в своем Twitter.

Он уточнил, что инфицированные этим штаммом будут изолированы в своих домохозяйствах, проводится отслеживание их контактов.

Ранее в Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ.

В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и до Чехии.