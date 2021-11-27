Москва выразила надежду на сворачивание проекта AUKUS по атомным субмаринам

Москва рассчитывает, что по окончании 18 месяцев дополнительной проработки участники AUKUS решат свернуть проект по атомным подлодкам, сообщил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Рассчитываем, что в конечном счете здравый смысл возобладает, и по окончании 18 месяцев, которые участники AUKUS сами себе отвели на дополнительную проработку, они придут к выводу о необходимости свернуть реализацию проекта по атомным подводным лодкам с учетом мнения международного сообщества», – приводятся на сайте МИД слова Ульянова.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил премьер-министру Британии Борису Джонсону, что поведение Лондона в ситуации с договором AUKUS не было поведением союзника. По словам Макрона, на его встрече с Джонсоном на полях саммита G20 было решено, что будут сделаны предложения по методике, как можно в ближайшее время урегулировать ситуацию и какие меры могут быть введены в ближайшее время.

Франция лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.

В начале ноября Макрон заявил, что Моррисон обманул его по поводу нового партнерства с США и Британией AUKUS.