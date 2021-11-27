 

Москва выразила надежду на сворачивание проекта AUKUS по атомным субмаринам

27.11.2021, 17:18, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМосква рассчитывает, что по окончании 18 месяцев дополнительной проработки участники AUKUS решат свернуть проект по атомным подлодкам, сообщил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Рассчитываем, что в конечном счете здравый смысл возобладает, и по окончании 18 месяцев, которые участники AUKUS сами себе отвели на дополнительную проработку, они придут к выводу о необходимости свернуть реализацию проекта по атомным подводным лодкам с учетом мнения международного сообщества», – приводятся на сайте МИД слова Ульянова.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил премьер-министру Британии Борису Джонсону, что поведение Лондона в ситуации с договором AUKUS не было поведением союзника. По словам Макрона, на его встрече с Джонсоном на полях саммита G20 было решено, что будут сделаны предложения по методике, как можно в ближайшее время урегулировать ситуацию и какие меры могут быть введены в ближайшее время.

Франция лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.

В начале ноября Макрон заявил, что Моррисон обманул его по поводу нового партнерства с США и Британией AUKUS.



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