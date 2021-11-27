Осквернившего портрет ветерана в Измайлово блогера арестовали на два месяца

Блогер, справивший нужду на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны в Измайлово, заключен под стражу до 25 января следующего года, информирует столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«С учетом позиции прокуратуры Измайловский районный суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 января 2022 года», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее прокуратура Москвы предъявила обвинение 19-летнему фигуранту дела об осквернении стенда с портретом ветерана Великой Отечественной войны.

Напомним, в четверг столичная полиция начала проверку после появления в интернете видео, где блогер справляет нужду на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны. Следователи СК по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично»)», нарушителю может грозить до пяти лет лишения свободы.

Позже полиция задержала осквернившего портрет ветерана блогера.