 

Осквернившего портрет ветерана в Измайлово блогера арестовали на два месяца

27.11.2021, 17:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаБлогер, справивший нужду на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны в Измайлово, заключен под стражу до 25 января следующего года, информирует столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«С учетом позиции прокуратуры Измайловский районный суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 января 2022 года», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее прокуратура Москвы предъявила обвинение 19-летнему фигуранту дела об осквернении стенда с портретом ветерана Великой Отечественной войны.

Напомним, в четверг столичная полиция начала проверку после появления в интернете видео, где блогер справляет нужду на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны. Следователи СК по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично»)», нарушителю может грозить до пяти лет лишения свободы.

Позже полиция задержала осквернившего портрет ветерана блогера.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03 / «Украденная слава» — Байден приписал себе заслуги Трампа в борьбе с пандемией

30.12 / В мире коронавирусом заразилось почти 82 млн человек

11.06 / Суд постановил взыскать с Медведчука еще 300 тыс. грн в деле о запрете книги “Дело Василия Стуса”

26.08 / Блюда из картофеля: четыре простых рецепта на каждый день

15.10 / Во Франции с 2022 года запретят продажу многих фруктов и овощей в пластиковой упаковке

07.10 / В Белом доме ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена в Риме

14.12 / Минобороны рассказало о разведактивности у границ РФ за год

30.10 / В Греции при землетрясении погибли двое подростков. Число жертв в Турции возросло

10.08 / Кузнецова призвала проверить информацию о насилии в монастыре на Урале

22.05 / Кличко: Я президенту не враг. Я думал всегда, что у нас общие вызовы и общие враги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика