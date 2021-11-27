“Каждая поза кричит: “Возьми меня”, “Вульгарная”. Тина Кароль снялась в топе с широко разведенными ногами

На заглавном фото артистка позирует, стоя с широко расставленными ногами, накинув на плечи джинсовую куртку с меховой отделкой.

На другом снимке певица изображена в той же позе, но уже без куртки. Позируя, она прикрыла рукой грудь, а после еще раз сменила позу – артистка села во время съемки на пол и широко развела ноги.

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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

“Поза ужасная, вульгарная”, – отреагировали фолловеры.

“Что с женщинами любовь творит. Практически каждая поза кричит: “Ну возьми меня”, – написали пользователи сети.

“Снегурочка на стиле”, – оценили образ знаменитости поклонники.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

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