 

В итальянской коммуне против коронавируса вакцинировали 104% жителей

27.11.2021, 17:12, Новости дня
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Палаццо Адриано с населением 2100 человек является одной из более чем 5500 итальянских деревень с населением менее 5000 человек. Большинство из них серьезно пострадали из-за того, что молодые люди уезжают в поисках работы в другие страны или крупные города, а оставшиеся жители имеют средний возраст более 60 лет. Если COVID-19 распространится среди этих групп населения, эти деревни рискуют исчезнуть, отмечают журналисты.

Советник по культуре Сальваторе Спата рассказал, что власти использовали тесные отношения между родственниками и друзьями для популяризации кампании вакцинации. По его словам, все, что нужно было сделать, – это проинформировать всех, кого они встречали, напомнить им о вакцинации и на следующий день их родственники приходили для укола.

Там, где возникли опасения по поводу вакцины, коммуна создала группу в WhatsApp из сотен жителей, чтобы обсудить их. В этой группе власти отвечали на фейковые новости и заверяли людей в безопасности вакцин.

Мэр Николо Грана пояснил, что такая “невозможная статистика” создалась из-за вакцинации людей, которые не являются официальными жителями Палаццо Адриано, однако живут здесь.

Как отмечает The Guardian, в Италии много маленьких деревень, где уровень вакцинации близок к 100%. В Бринцио в северном регионе Ломбардии вакцинированы почти 97% из 789 жителей. В Премане в провинции Лекко – 100% из 2000 жителей.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Италии за время эпидемии подтвердили почти 5 млн случаев COVID-19, умерли 133,5 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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