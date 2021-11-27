Зеленский через губу бросает в эфире “цыган и медведей не вызвал”. В цивилизованной стране это привело бы политика к краху – Портников

Зеленский накануне в ходе пресс-марафона комментировал поездку в государственную резиденцию Синегора в Ивано-Франковской области, и отвечая на вопрос о дне рождения главы Офиса президента Андрея Ермака, сказал журналисту: “Я полетел в Гуту [21 ноября]. В Гуту я прилетел… Моя семья – имею право. И на следующий день я улетел на работу. В этот день, когда я прилетел ночью, было темно уже, я цыган не вызывал, медведей не вызывал, но, извините, и вас тоже. И в понедельник я улетел на работу”.

Портников обратил внимание, что Зеленский высказался о ромах за день до Дня памяти жертв Голодоморов – “одной из крупнейших этнических чисток в истории Европы”.

“Президент Украины, к тому же человек еврейского происхождения, а евреев презирали и уничтожали именно по этническому признаку, через губу бросает в прямом эфире “цыган и медведей не вызвал”. В любой цивилизованной стране такой пассаж уже привел бы к скандалу и к краху политика, позволяющего себе в такой тональности и таких словах отзываться о собственных гражданах. Но только не у нас, что еще раз напоминает, на каком мировом расстоянии мы еще находимся от цивилизованного мира. Хотя, я все же надеюсь, что не все”, – написал журналист.

Он высказал надежду, что в будущем таких высказываний в Украине не услышит в адрес определенных национальностей.

“Жители Украины ромского происхождения, господин Зеленский, спят вечным сном рядом с нашими с вами соотечественниками в Бабьем Яру и тысячах оврагов по Украине и всей Европе. Не стоит возрождать нацистский подход к “дегенеративным народам”, даже сдуру или в шутку. Вы ведь и ваши родственники рискуют стать первыми жертвами возрождения такого подхода. Так что советую хотя бы извиниться за опрометчивые кощунственные слова. А пока мы будем ждать таких извинений, хочу и сам извиниться перед ромами – и как гражданин Украины, и как еврей. Поверьте, не каждый из нас – Зеленский”, – резюмировал Портников.

https://www.facebook.com/portnikov/posts/5365289920164031

Контекст:

“Украинская правда” 24 ноября опубликовала расследование, где говорилось, что Зеленский и Ермак 21 ноября отметили 50-летие главы ОП на территории “Синегоры”. Журналисты заявили, что глава государства и руководитель его офиса покинули Киев до завершения рабочего дня 19 ноября и вернулись в Киев в понедельник вечером.

В ОПУ заявили, что “не было никакого четырехдневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими достопримечательностями”.

Зеленский неоднократно заявлял, что в Украине низкий уровень антисемитизма, но отмечал, что его родственники во времена СССР боялись этого.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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