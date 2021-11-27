В России введут государственную монополию на гороскопы

Государственная дума приняла закон, согласно которому вводится государственная монополия на разработку и публикацию предсказаний по гороскопу. Соответствующие полномочия будут переданы министерству просвещения РФ.

В соответствии с законом, ведомство совместно с Минобрнауки берет на себя функции по анализу расположения планет на звёздном небе в определённый промежуток времени. Исходя из этих данных, будут разрабатываться предсказания – ежедневные, еженедельные и ежемесячные. Публиковаться они будут в официальном издании правительства.

С 1 февраля 2022 года частным организациям и СМИ будет запрещено публиковать гороскопы, отличающихся от официальных предсказаний министерства просвещения. Размещать можно будет только официальную версию, причём указание источника, как отмечается в законе, не требуется и не воспрещается. В Госдуме указывают, что это поможет сократить число некачественных (неверно рассчитанных и как следствие, не сбывающихся) гороскопов.

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