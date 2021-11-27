Веру Брежневу на кастинге в «ВИА ГРУ» спрашивали о порнофильмах
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Вера Брежнева отпраздновала знаменательный день для ее карьеры. На кастинге будущей звезде задавали каверзные вопросы.
Ноябрь 2002 года стал для Веры Брежневой знаменательным днем. Певица считает, что именно приход в «ВИА ГРУ» изменил ее жизнь и стал началом карьеры. Теперь 22 ноября для Брежневой как праздник, звезда всегда с любовью и трепетом вспоминает свое участие в музыкальной группе, хоть и покинула коллектив больше 10 лет назад.
В этом году Вера Брежнева ознаменовала важный для нее день выходом ремейка на хит «Не надо». Визажисты и стилисты помогли певице полностью погрузиться в те времена и постарались максимально точно повторить образ певицы из 2000-х. Брежнева рассказала, что ей очень понравился этот опыт, и она «будто вернулась в прошлое». Поклонники тоже оценили ремейк, певица вновь покорила зрителей глубоким декольте, высокими каблуками и незаменимой для «ВИА ГРЫ» ультрамини.
Во время программы «Вечерний Ургант» певица поделилась моментами с того знаменательного дня. Брежнева ехала на кастинг с уверенностью, но никогда бы не подумала, что она станет бешено популярна и выйдет замуж за продюсера группы. 19-летнюю участницу засыпали вопросами о личной жизни, где родилась, кто родители, и даже спросили, не участвовала ли она в съемках порнофильмов.
Певица заявила, что не жалеет о своем опыте и гордо рассказывает о пути ее творчества. Поклонники же заметили, что Брежнева практически не изменилась внешне за всю историю карьеры. Главная красавица страны до сих пор невероятно привлекательна.
Источник: rusradio.ru
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