В Южной Корее захотели заставить платить непривитых за лечение от коронавируса

Южнокорейское руководство изучает возможность обязать непривитых самим платить часть суммы за лечение от коронавируса, пишут СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

Южнокорейские власти намерены повысить уровень вакцинации, сейчас он составляет 79,4% и 91,2% среди взрослого населения, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Newsis.

На фоне роста заболеваемости и числа тяжелобольных правительство решило, что существующих мер недостаточно.

«Со стороны правительства будут рассмотрены законодательный аспект и то, как это примут граждане. Когда соберем мнения, в декабре можно будет на очередной сессии парламента отредактировать содержание законопроекта о том, что правительство оплачивает лечение», – сказал собеседник агентства.

На данный момент по закону о предотвращении инфекционных заболеваний власти платят полную сумму расходов на лечение в случае коронавируса. На одного человека уходит в среднем около 10 млн вон (около 8,3 тыс. долларов).

Сейчас в Южной Корее регистрируется по 3-4 тыс. больных коронавирусом в сутки.