 

В Южной Корее захотели заставить платить непривитых за лечение от коронавируса

27.11.2021, 16:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЮжнокорейское руководство изучает возможность обязать непривитых самим платить часть суммы за лечение от коронавируса, пишут СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

Южнокорейские власти намерены повысить уровень вакцинации, сейчас он составляет 79,4% и 91,2% среди взрослого населения, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Newsis.

На фоне роста заболеваемости и числа тяжелобольных правительство решило, что существующих мер недостаточно.

«Со стороны правительства будут рассмотрены законодательный аспект и то, как это примут граждане. Когда соберем мнения, в декабре можно будет на очередной сессии парламента отредактировать содержание законопроекта о том, что правительство оплачивает лечение», – сказал собеседник агентства.

На данный момент по закону о предотвращении инфекционных заболеваний власти платят полную сумму расходов на лечение в случае коронавируса. На одного человека уходит в среднем около 10 млн вон (около 8,3 тыс. долларов).

Сейчас в Южной Корее регистрируется по 3-4 тыс. больных коронавирусом в сутки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Ответственность за борьбу с коронавирусом и российские войска на украинской границе. “Свобода слова Савика Шустера”. Трансляция

22.10 / Власти Косово объявили о высылке двух российских дипломатов

19.06 / Смертность от COVID-19 в РФ за два дня выросла на 14%

20.08 / Times – чаще стали жать на курок — в США выросло число смертей из-за использования оружия как аргумента

16.11 / Польша выдала РФ обвиняемого в изнасиловании

06.08 / Познер рассказал о сложившемся на Западе образе России

13.11 / В РПЦ призвали наказывать за фейки о коронавирусе

03.08 / США обвинили китайских коммунистов в слежке за американскими детьми через TikTok

12.08 / Арестович предложил законодательно разделить понятия “российский” и “русский” в Украине

04.04 / В 2010 году россиянин обратился в программу “Жди меня”, чтобы найти пропавшую жену. Теперь его обвинили в ее убийстве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика