 

Стрижка эйри-боб – лучшая прическа конца осени: как придать своим волосам объем с помощью разновидностей модной стрижки

27.11.2021, 16:20, Разное
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Красивые роскошные волосы – это мечта любой женщины. Этой зимой стилисты предлагают новый тренд – стрижку эйри-боб. Она выглядит пышно, но при этом максимально естественно. Эйри-боб не требует много времени и сил на укладку. Это хороший выбор для осенне-зимнего сезона, когда хочется комфорта и удобства во всем.

Выбор женщин

Эта стрижка подойдет тем, у кого нет много времени на сложную укладку. Достаточно просто расправить пальцами пряди и можно получить красивый пышный объем. Сейчас в тренде минимализм и простота. Главное при этом – ощущение комфорта. Со стрижкой эйри-боб достичь такого эффекта вполне реально.

Простые вьющиеся локоны отлично вписываются в повседневный образ. Они одинаково хорошо будут смотреться как на светлых, так и на темных прядях. Визуально стрижка с прямым срезом до плеч делает волосы гуще и акцентирует внимание на их плотности. Прическа отлично подходит практически для любой текстуры волос – от тонких и ломких до густых и достаточно плотных.

В основе стрижки лежат естественный обьем и максимальная легкость. Форма выглядит хоть и простой, но довольно стильной и эффектной.

Элементы ухода

Чтобы прическа выглядела эффектно, нужно правильно подобрать систему ухода и регулярно выполнять ее. Волосы после мытья шампунем обрабатываются бальзамом. Можно добавить в уход и питательную маску, тогда волосы станут более здоровыми. Они будут выглядеть более роскошно.

Обязательным элементом ухода за волосами являются термозащитные спреи. Они защищают волосы от высоких температур, к примеру, при укладке утюжком, и помогают им держать объем. Это важно при создании пышности и использовании дополнительных стайлинговых средств.

При правильной стрижке можно не использовать стайлинг, ведь эйри-боб изначально должен хорошо держать форму и подчеркивать красоту волос.

Можно оставить пряди в естественном состоянии, но эффекта пышных волос может не быть. Зато воздействие на волосы различных химических средств будет минимальным. Здесь нужно делать выбор в зависимости от типа волос и их густоты.

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Масла для волос также считаются важными и нужными средствами для ухода за волосами. Их обязательно нужно периодически применять, иначе добиться красивого эффекта будет весьма сложно.

Варианты и сочетания

Стрижка универсальна и подходит практически под любой стиль. Хотя классический вариант этой стрижки без челки, лучше ее добавить, чтобы смягчить черты лица и при этом скрыть мелкие недостатки лба.

Можно дополнить ее также боковыми удлиненными прядями, что особенно эффектно будет выглядеть на прямых волосах.

Ровный срез используется в варианте с затылочным объемом и короткой длиной. Такое сочетание создает стрижку с кукольным эффектом. Она делает акцент на густых и здоровых прядях. Для большего блеска можно добавить немного масел в уход.

Такой вариант стрижки эйри-боб считается довольно стильным и популярным сейчас.

Чтобы повторить салонную укладку, нужно постараться. Можно использовать фен-щетку. Он поможет придать прядям нужную форму. Можно использовать и обычный фен в паре со щеткой-брашингом. Закрепить эффект нужно лаком для волос.

Вариант без челки тоже пользуется популярностью.

Если у вас волосы вьющиеся, нужно использовать фен с диффузором. Он поможет более эффектно уложить природные кудряшки.



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