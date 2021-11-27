Трендовые шарфы зимы: как сделать с их помощью любой образ ультрамодным (примеры звездных блогеров)

Остается совсем немного времени до прихода зимы – самого холодного времени года. Уже сейчас нужно проверить, есть ли в вашем гардеробе подходящий шарф. Ведь это один из главных атрибутов зимнего времени года. Он способен не только защитить вас от холода, но и сделать любой образ интересным и модным.

Великолепное дополнение

Шарф будет отличным дополнением к пальто, дубленке, шубе. Дизайнеры учли, что самое важное в этом аксессуаре комфорт и элегантность. Какие варианты будут самыми модными? С бахромой, грубой вязки, а также минималистичные изделия. Главная задача шарфа – довершить любой образ и не перегрузить его. Не всегда удается решить обе задачи. Предлагаем вам помощь от звездных блогеров. Ведь шарф у них занимает в холодное время года видное место в гардеробе. Прислушаемся к их советам.

Монохромное сочетание

Вы можете выбрать один цвет (голубой, синий, оранжевый) или различные оттенки в пределах одного цвета. Не стоит думать, что однообразие сделает ваш образ скучным и неинтересным. Совсем наоборот. Если правильно подобрать аксессуары к одежде, то вы будете выглядеть стильно и дорого.

Сумочка и обувь добавят очарования вашему неотразимому облику. Помните, что в монохромном стиле все должно подбираться очень тщательно. Не стоит сочетать теплые и холодные тона одного цвета. Особое внимание уделяйте деталям. Тогда вы будете великолепны.

Принтованные шарфы

В холодное время года особенно не хватает ярких красок. Отдайте предпочтение шарфам с различными принтами. Тогда вы всегда будете в центре внимания. Выбирайте самые яркие оттенки: синий, желтый, красный. Принт на шарфике может быть абсолютно разных цветов. Здесь не существует никаких правил. Ваш образ может быть более сдержанным или провокационным. Решение только за вами. Внимание к себе вы будете привлекать везде, где только появитесь. Выбирайте цвет шарфа и принт, исходя только из ваших предпочтений.

Аналоговое сочетание оттенков

Это еще один популярный вид цветосочетаний в одежде. Вам хочется попробовать что-нибудь новенькое? Тогда подбирайте шарфик, ориентируясь на аналоговое сочетание оттенков. Ваш образ будет нежным и мягким. Начните свои эксперименты с двух-трех цветов. Возьмите одежду двух аналоговых цветов, а шарфик можно подобрать принтованный, который объединит в себе оба цвета. Ваш образ будет более сложным и гармоничным. Сочетания цветов могут быть различными.

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В ахроматических цветах

Это сочетание цветов белого, черного и серого. Вы можете сочетать между собой все оттенки этих цветов. Так вы никогда не ошибетесь. Смело экспериментируйте!

Белый шарфик никогда не будет лишним в вашем гардеробе. Он станет ярким акцентом в черном или коричневом наряде.

Комплект с шапкой

Вы можете выбирать самые разные цвета и материалы, но лучше всего взять кашемир. Такой комплект прослужит вам не один год.

Манишка

Шарф-воротник непременно должен быть в вашем гардеробе, ведь он сейчас на пике моды. Это своеобразная альтернатива классическим вариантам шарфов. В нем будет тепло и комфортно. Особое внимание рекомендуем обратить на модели из кашемира и шерсти.

Шарф-капор или шарф снуд также останутся в моде.