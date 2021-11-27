 

СМИ рассказали о состоянии певицы Хлебниковой, которая впала в кому после пожара в своей квартире

27.11.2021, 16:18, Новости дня
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По словам хирурга НИИ скорой помощи имени Склифосовского Игоря Шарипова, где находится артистка, Хлебникова во время пожара получила 20% ожогов тела – у нее обгорело лицо, произошел ожог дыхательных путей и интоксикация.

В настоящее время угрозы ее жизни нет, отмечается в публикации. Ожидается, что в ближайшее время ее переведут из реанимации в палату. Певица уже вышла из комы и может самостоятельно дышать.

Официальных комментариев о состоянии певицы ее представители по-прежнему не дают. Причины пожара также не называются.

Контекст:

О пожаре в квартире Хлебниковой стало известно вечером 18 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Певица была госпитализирована в тяжелом состоянии.

19 ноября стало известно, что певица находится в состоянии комы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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