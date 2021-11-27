В Украину доставят 50 тыс. флаконов ремдесивира для лечения COVID-19

“Государство закупило ремдесивир и отдало его в регионы. Мы увидели, что в эту волну значительно возросло потребление ремдесивира по сравнению с той волной, которая была весной. Это оперативно обязало нас сделать дополнительные закупки, сейчас они будут проведены… По заключенному договору до 15 декабря ожидается поставка еще 50 тыс. флаконов, которые будут распределены в регионы”, – сказал министр.

Он сообщил также, что ведется работа по поставке в Украину инновационных антиковидных препаратов.

“Мы работаем над тем, чтобы поставили в Украину инновационные препараты, которые разработаны непосредственно для лечения COVID-19. В среду Кабинет Министров принял постановление, где в номенклатуру для закупок включены два препарата прямого действия… У нас на завершающей стадии это подписание. Бронь для Украины есть. Как только эти компании будут отгружать на продажу эти препараты, в Украину они поступят одними из первых”, – добавил Ляшко.

Контекст:

Ремдесивир – препарат, созданный для лечения лихорадки Эбола. В мае 2020 года власти США разрешили применять его для взрослых и детей, госпитализированных с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии. В июне аналогичное разрешение было выдано в Евросоюзе.

В середине октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала результаты исследования, которые свидетельствуют о том, что препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, интерферон и лопинавир оказали незначительное влияние или не оказали никакого влияния на смертность или внутрибольничное течение COVID-19 среди госпитализированных пациентов по всему миру.

22 октября Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Veklury (ремдесивир) для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Препарат стал первым лекарственным средством, одобренным FDA для лечения COVID-19.

20 ноября ВОЗ призвала отказаться от использования ремдесивира для лечения COVID-19. В организации подчеркнули, что нет доказательств того, что ремдесивир “улучшает выживаемость” пациентов.

В Украине ремдесивир начали распределять по больницам в областях Украины в ноябре.

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