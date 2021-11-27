 

Зеленский ответил на петицию о запрете россиянам въезда в Украину

27.11.2021, 16:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент отметил, что в 2015 году Украина в одностороннем порядке упразднила возможность въезда граждан России на основании паспорта гражданина РФ или свидетельства о рождении, а с 1 января 2018 года была введена фиксация биометрических данных иностранцев.

Зеленский заявил, что такая петиция вполне оправдана на фоне российской агрессии, подчеркнул, что введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией “нуждается в тщательном изучении и анализе всех возможных сценариев развития”.

“С учетом изложенного мною направлена петиция премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову и председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой проанализировать соответствие нынешнего режима въезда в Украину граждан Российской Федерации потребностям обеспечения безопасности и защиты национальных интересов”, – говорится в сообщении.

Активист Сергей Стерненко, который является автором петиции, раскритиковал ответ Зеленского, заявив, что тот “отказался выполнять требование здравого смысла и граждан, подписавших петицию”.

“Много воды, уклонение от прямого “нет” и направление петиции в СБУ, СНБО, ОСМД и в жомовую яму Кивы. Ни о чем. Что ж, такой ответ – это тоже определение позиции и перефразированное “я вам ничего не должен”. Граждане РФ и само российское государство будут рады нашим открытым границам. Это для них удобно и упрощает работу. И это удобство гарантирует им президент Украины, который в данном случае действует против интересов Украины”, – написал он в своем Telegram-канале.

Контекст:

Контроль за пересечением границы со стороны РФ был усилен после оккупации Крыма и начала российской агрессии на Донбассе.

В 2018 году, по данным СБУ, решение о запрете на въезд в Украину было вынесено в отношении 157 граждан РФ, 83 из которых – пропагандисты.

В 2019 году Служба безопасности Украины запретила въезд в страну для 675 граждан России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / “Реал” отомстил “Шахтеру”. Вице-чемпион Украины разгромно проиграл в Киеве в Лиге чемпионов

07.08 / США ввели санкции против ливийских контрабандистов

08.07 / Путин и Си Цзиньпин обсудили наращивание поставок углеродов

23.05 / То ли президент, то ли премьер — Байден запутался в должностях иностранных лидеров

19.09 / Помпео раскритиковали за посягательство на независимость Бразилии

28.12 / В 2020 году истребители НАТО совершили 350 вылетов для перехвата российских самолетов

18.08 / В Польше начали производство препарата от COVID-19 на основе антител из плазмы крови людей

08.03 / В Анкаре предупредили об обратном эффекте давления США на Турцию в ситуации с С-400

04.10 / Le Figaro – «хотим жить и работать спокойно» — в Париже прошёл митинг против легальных наркопритонов

24.10 / В Украине подтвердили почти 21 тыс. новых случаев COVID-19, среди заболевших – более 1,5 тыс. детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика