Зеленский ответил на петицию о запрете россиянам въезда в Украину

Президент отметил, что в 2015 году Украина в одностороннем порядке упразднила возможность въезда граждан России на основании паспорта гражданина РФ или свидетельства о рождении, а с 1 января 2018 года была введена фиксация биометрических данных иностранцев.

Зеленский заявил, что такая петиция вполне оправдана на фоне российской агрессии, подчеркнул, что введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией “нуждается в тщательном изучении и анализе всех возможных сценариев развития”.

“С учетом изложенного мною направлена петиция премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову и председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой проанализировать соответствие нынешнего режима въезда в Украину граждан Российской Федерации потребностям обеспечения безопасности и защиты национальных интересов”, – говорится в сообщении.

Активист Сергей Стерненко, который является автором петиции, раскритиковал ответ Зеленского, заявив, что тот “отказался выполнять требование здравого смысла и граждан, подписавших петицию”.

“Много воды, уклонение от прямого “нет” и направление петиции в СБУ, СНБО, ОСМД и в жомовую яму Кивы. Ни о чем. Что ж, такой ответ – это тоже определение позиции и перефразированное “я вам ничего не должен”. Граждане РФ и само российское государство будут рады нашим открытым границам. Это для них удобно и упрощает работу. И это удобство гарантирует им президент Украины, который в данном случае действует против интересов Украины”, – написал он в своем Telegram-канале.

Контекст:

Контроль за пересечением границы со стороны РФ был усилен после оккупации Крыма и начала российской агрессии на Донбассе.

В 2018 году, по данным СБУ, решение о запрете на въезд в Украину было вынесено в отношении 157 граждан РФ, 83 из которых – пропагандисты.

В 2019 году Служба безопасности Украины запретила въезд в страну для 675 граждан России.

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