 

“Нужны строгие меры”: врач Соловьев призвал запастись респираторами из-за нового штамма COVID-19

27.11.2021, 16:04, Разное
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На днях планету потрясла новость об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19. Его впервые зафиксировали в странах Южной Африки: Ботсване и Южно-Африканской Республики.

Изначально штамм носил “дежурное” название B.1.1.529, но специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) позже нарекли его “омикрон” – по соответствующей букве греческого алфавита. Многие врачи и ученые полагают, что этот вариант ковида станет самым заразным и опасным среди известных науке, поскольку имеет огромное количество мутаций и наверняка сможет уклоняться от иммунитета. Омикрон уже успел вырваться за пределы африканского континента, попав в Европу, Гонконг и Израиль и, вероятно, уже угрожает России.

В связи с этим российский врач, специалист по лабораторной диагностике Александр Соловьев поделился с населением рядом рекомендаций по подготовке к “вторжению” нового штамма. Соловьев считает, что коронавирус в России сегодня требует от властей введения строгих карантинных мер для граждан из уже пораженных омикроном стран.

Гражданам же медик настоятельно советует приобрести для себя и близких респираторы с уровнем защиты FFP2, поскольку защитные маски навряд ли будут эффективны против коронавируса-мутанта. Но самым эффективным средством профилактики остается вакцинация: врач рекомендует привиться “Спутником V”, а затем пройти ревакцинацию “Спутником Лайт”.



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