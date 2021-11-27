«Они тут лодку качают, а ты почему молчишь?»

Служба безопасности в российских университетах – чем занимается и чего хочет от студентов.



Студенческое общежитие. Фото: VK

На стене висит портрет Путина, напоминающий о клипе Хаски «7 октября». Среди бумаг на столе примостился бюстик Дзержинского. За столом — штатный сотрудник службы безопасности одного из национальных исследовательских университетов: «Не нужно бузить, — говорит он студенту напротив (его история пару лет назад прошла по всем федеральным СМИ), — нужно работать сообща, и тогда вместе построим прекрасную Россию будущего».

Подобный кабинет для профилактических бесед теперь есть во многих университетах России, но знают о нем не все учащиеся. У кого есть шансы попасть в «подведомственный контингент»? О чем говорят со студентами за закрытыми дверями и какие санкции следуют за разговорами? «Пространство Политика» в спецпроекте «В будущее возьмут не всех» продолжает изучать устройство российской образовательной системы — в этот раз разбираемся, чем сегодня занимается служба безопасности в высших учебных заведениях.

«Вице-премьер Голикова поручила министерству образования и науки обеспечить выявление студентов вузов с признаками антиобщественного и деструктивного поведения»

Из ленты новостей

На студенческое медиа «Ветер» правительство Татарстана обратило внимание чуть меньше года назад. Редакция публиковала критику общежитий КФУ и видео. На одном из них студенты говорили: «Я боюсь, что мои дети родятся при том же президенте, или что через 10 лет не останется независимой журналистики». Постепенно редакция эволюционировала в федеральный независимый источник новостей Татарстана, на их публикации все чаще ссылались «Дождь»*, «Новая газета» и Meduza** — например, после того, как преподаватель казанского вуза прочитал студентам проповедь «Путин — царь, Навальный — чмо».

Главный редактор «Ветра» Леонид Спирин объясняет: «Случились митинги после «Дворца» (массовые акции после расследования Алексея Навального о дворце в Геленджике. — Ред.) — крупнейшие в Казани с 2017 года, и мы были на острие как авторы честного освещения протестов в режиме реального времени». После этого администрация университета попыталась сблизиться с медиа: то ли с целью приручения, то ли поучения, то ли запугивания.

«Зря вы так, ребят…» — предупредил редакцию сотрудник учебно-методического центра по профилактике терроризма КФУ.

Главный редактор «Ветра» Леонид Спирин

Знакомство редактора «Ветра» с этим сотрудником продолжилось несколькими неформальными встречами. Во время сеансов игр разума сотрудник рассказывал интригующие истории о коллегах и студентах (они так и не были опубликованы за недостатком доказательств), а Спирин пытался узнать, как «Ветер» выглядит в глазах властей — не перешли ли они черту и что будет считаться ее переходом? На это сотрудник отвечал: «Ты правда не понимаешь? Если с вами встречается такой человек, как я, черту вы уже давно перешли». На вопрос Спирина о связи сотрудника с силовыми структурами тот уклончиво ответил: «Пытаешься понять, эфэсбэшник я или нет? Во-первых, нет. А во-вторых, я бы тебе все равно не рассказал».

После прошедших митингов на контакт с лидерами инициативных студенческих групп и СМИ вышло и Министерство по делам молодежи Республики Татарстан. Министр Дамир Фаттахов без устали повторяет: «Если нас нет в интернете, то мы для молодежи вообще не существуем». В феврале он звал протестную молодежь «на конструктивный диалог», куда пригласили и редакцию «Ветра». Спирин намекнул: открытый конструктивный диалог не построить, пока происходят всякие кулуарные встречи. После этого разговора с Фаттаховым сотрудник из учебно-методического центра исчез так же внезапно, как и появился. С какой целью проходили встречи, Спирин так и не понял, но предполагает: «Самый для меня вероятный вариант — чтобы напугать, потому что большинство разговоров шло в ключе типа «ребята, давайте поаккуратнее».

В редакции «Ветра»

…Единообразной структуры под названием «служба безопасности» в университетах нет. Иногда за воспитание берутся и другие университетские структуры — те же подразделения администрации, которые заняты внеучебной и воспитательно-социальной работой. Студент факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ Иван Шматин рассказал, как систематично подавляли инициативы студентов в университете. На его факультете ФФХИ расписание не менялось 8 лет, а на предложение студента: «Может, новое расписание попросим, разберемся с этими окнами?» — одногруппники не откликались. Иван считает, что в состоянии выученной беспомощности студенты оказались после 15 лет работы замдекана Людмилы Григорьевой: «Все проблемы решались один на один в деканате, не надо никаких петиций, объединений. А в личном разговоре она морально уничтожала, давила в духе «молчать и слушать».

Воспитательную работу с несогласными возглавлял, по словам Шматина, Александр Владимирович Красильников — глава учебной части. Вместе с коллегой Данилой Романовичем Афанасьевым он составлял и корректировал расписание. Если студенты докладывали в учебную часть, что хотят что-то поменять, Красильников вызывал к себе инициаторов и пытался их вербовать. «Заходишь в деканат, — рассказывает Шматин, — а там сидит замдекана и ее пехотинцы. Объясняют тебе, что ты верблюд. Если ты пытаешься доказать обратное — она достает папки с распечатками из интернета: лайки не туда поставлены, постики не о том написаны».

Студенческое общежитие. Фото: «Ветер» ВК

Университетские пресс-службы регулярно мониторят упоминания вузов в интернете, но обычно не взаимодействуют с авторами. Когда Шматин написал на своей странице сайта «ВКонтакте» пост о качестве рекреационных зон МГУ, его в деканат не вызывали. Но давили на его одногруппников, у которых были задолженности: просили написать к посту нужные комментарии. Одногруппник рассказал Шматину о своей битве цифровой эпохи. Разговор в деканате якобы начался со слов дамы, чей голос похож на голос Григорьевой:

— А, это вы. Красильников, готовьте приказ на отчисление.

— За что? — уточнил студент.

— У вас физкультура не закрыта, академическая задолженность получается.

— А может, не надо?

— Ну тогда… Ты в курсе, что у нас война идет? Ты подключился к борьбе против Шматина? Они тут лодку качают, а ты почему молчишь? Я тебе вектор задала: вот его страничка, вот этот пост. Пишешь туда — и приказ об отчислении задерживается.

«Новая газета» отправила запрос о задачах службы безопасности в пять российских вузов. Администрации МГУ, КФУ и МГТУ не ответили, а пресс-служба ВШЭ предоставила официальный комментарий, в котором дала исчерпывающий повтор того, что написано о Дирекции по безопасности на сайте вуза. Начальник управления комплексной безопасности НГУ Евгений Анисимов молчание коллег не поддержал и сопроводил шаблонный ответ предложением созвониться.

Раздел «Комплексная безопасность» на сайте НГУ предлагает познакомиться с антикоррупционной деятельностью университета и разделами о пожарной, психологической, эпидемиологической, информационной и другой безопасности, ответственность за которую лежит на университете, преподавателях и студентах. Тут можно найти группу психологической поддержки, посмотреть видео о русском ваххабизме и опасности вербовки террористами, обнаружить другие полезные видеоинструкции и памятки.

Фото: «Ветер» ВК

На вопрос о том, как выглядит типичный день сотрудника безопасности в университете, Анисимов уклончиво ответил: «Я методичку на 400 страниц по безопасности университета написал, до утра могу вам рассказывать». На вопрос об антитеррористической деятельности начальник безопасности пересказал содержание сайта НГУ, а на просьбу ознакомится с «методичкой» обозначил: «Только в печатном виде и только на руки некоторым сотрудникам». Так что загадку успеха борьбы с экстремистскими настроениями выяснить не удалось.

Пожелавший остаться анонимным студент НГУ рассказал нам о своей беседе в кабинете. Как и в случае с КФУ, сотрудник перешел на доверительный тон и поделился основным спектром своей работы: служба безопасности встречается с «наиболее сговорчивыми» иностранными студентами, и те в неформальной беседе сообщают о настроениях в своих группах. Повторился и другой казанский мотив: студенту предложили помощь при переходе на следующую ступень образования взамен на «сотрудничество». В каком виде должны были продолжаться встречи дальше — также неизвестно. Видимо, служба безопасности дважды не предлагает. Студент ответил: «Да-да, я подумаю, вам позвоню. Но и не звонил больше». Свой опыт общения со службой безопасности студент подытожил:

«Если думаете, что первый отдел после распада СССР куда-то делся, то это не так».

В СССР такой отдел был в каждой организации (включая даже театральные институты и художественные училища), которая имела отношение к гостайне или печатала тексты. Сотрудники 1-го отдела хранили информацию о работниках, отмечали в специальных анкетах их политические взгляды, поездки за границу и допуск к документам с грифом «для служебного пользования» или «секретно».

Фото: «Ветер» ВК

Во многих государственных вузах с эпохи социализма до сих пор существуют так называемые прикомандированные сотрудники ФСБ (ранее — КГБ). «Новая газета» писала о прикомандированных разведчиках в статье о конфликте учащихся и педагогов МГУ: «Как правило, офицер спецслужбы занимает должность помощника ректора». Начальник службы безопасности НГУ связь с силовыми структурами отрицает: «Мы работаем на университет и заключаем с ним трудовой договор».

Министерство образования и науки на запрос, в котором мы просили разъяснить, как должны функционировать службы безопасности и в каких документах сформулированы их обязанности, на момент публикации не ответило.

Артем Берлин, Елена Зубарева

— для «Новой»

Фото: «Ветер» ВК

*«Дождь» — телеканал и медиахолдинг Минюст считает иноагентом.**Meduza — интернет-издание Минюстом так же считает иноагентом.

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