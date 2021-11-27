Мнение: Упыри против рептилоидов: поле битвы – Земля

Нашего брата ковид-диссидента сегодня можно встретить в самых неожиданных местах. Я вот на сон грядущий люблю включить телевизор – а там по ночам на всех главных каналах повторяют, причем без рекламы, дневные пропагандистские ток-шоу, и я таким образом периодически попадаю то на Соловьева, то на «Время покажет», то на Норкина с НТВ. Долго это смотреть нельзя, меня обычно хватает минут на 5. Но тут я однажды «залип» – и на ком! На Шейнине, который со своей физиономией русскоязычного хана Батыя, спившегося в суровой русской зиме, обычно наводит на мысли самые человеконенавистнические.

А дело в том, что Шейнин вдруг оказался самым натуральным борцом с ковидоистерией, причем и гости в студии подобраны в основном ему под стать. Гости там сначала долго полоскали ПЦР-тесты за их «достоверность», потом Шейнин совершенно правильно отмечал, что такая долгая кампания запугивания населения приводит к множественным психическим расстройствам, привели мнения психиатров; потом вспомнили про детей – что они в школах уже травят потенциальных «ковидников», так как никому неохота из-за одного ковидного уходить на карантин всем классом. Мне особенно понравился один из гостей студии, которого представили как главу некой «Московской ассоциации врачей-терапевтов» (или как-то в этом роде); когда его спросили, а что же делать, ведь ковид типа не дремлет и косит народ – он (кстати, толстый пожилой мужчина) сказал без раздумий – «Да отменять потихоньку все эти ограничения, маски и прочий бред». А когда Шейнин (давая пас) попросил уточнить когда (типа не дождаться ли резкого снижения, а уж потом…) – наш главный терапевт, не моргнув глазом, сказал – «Да прямо с завтрашнего дня и начать».

Шейнин, распалившись от темы тестирования, даже едва не задал (в эфире Первого канала!) прямой вопрос: если, по словам главы Роспотребнадзора, количество тестов в сравнении с вечной сейчас в 5-6 раз больше – не следует ли из этого, что тогда и количество «заболевших» должно быть больше каждый день минимум в 5-6 раз, чем весной (а не в 2,5-3, как сейчас) – но тут все участники шоу, как у них водится, начали одновременно орать, и вопрос не прозвучал как должно. Но он хотя бы был задан!

Потом от темы крайне сомнительных ПЦР-тестов перешли к теме вакцин и вакцинации – и тут Первому каналу оказалось есть что сказать. Прошлись по цене вакцин и о совершенно невероятных прибылях БигФармы, которые она предвкушает уже вот-вот. Пишут, кстати, что это будет от 15 до 35 млрд. долл. в год. «В год??» – подумал я, едва только увидел. Ну то есть очевидно – с точки зрения фарммонополий чудовищный ковид должен теперь «бушевать» вечно, одним разом человечество не отделается.

Гости студии прошлись по эффективности ВСЕХ вакцин, и особенно ожесточенно – опять же с подачи Шейнина – обсуждали, насколько добровольной будет вакцинация. Шейнин опять же орал на всех, кто пытался ссылаться на слова Путина, что «вакцинация должна быть строго добровольной» – горячо (и опять же справедливо) указывая, что «знаем мы такую добровольность» и что делать, если «на низах» работодатели станут ЗАСТАВЛЯТЬ работников проходить вакцинирования. «Это незаконно, пусть идут к прокурору!» – бодро заявлял сидящий в зале депутат, представитель ОНФ; тут уже оба ведущих Первого канала, Шейнин и Стриженова, набросывались на бодряка, крича что-то вроде «да какой прокурор!» и «вы что не знаете, в какой стране живете!» и т.д.

Наконец Шейнин, потрясая данными уже давешнего обследования Роспотребнадзора (которое взяло образцы с 2700 поверхностей в общественном транспорте Москвы и не обнаружило ни одного живого вируса ни на одном) опять орал, обращаясь к сидящим перед ним каким-то мелким сошкам из Минздрава – «Доколе?! Уже ведь все доказано, что все эти ваши перчатки нахрен не нужны!! Почему это требование до сих пор не отменено? Кто, черт возьми, у вас там начальник?»

(«мысленно я ему аплодировал» – я)

Чиновники принялись что-то мычать – а Шейнин опять орал, доставая какие-то бумажки: «Вот! Вот!! Мой товарищ написал – вчера его по беспределу схватили в московском метро и слупили штраф в 5 тысяч рублей! Знаете, за что? За отсутствие перчаток! Да вы что (совсем там охерели с этими перчатками)?» – явно хотел произнести он, но вовремя сдержался.

В общем, красота! Для полноты картины оставалось лишь добавить, что ради куша в 35 млрд. долл. «как с куста» вакциноделы устроят что угодно, хоть всемирный локдаун, и будут повторять его каждый год, и для этого им нужно всего ничего: не снижать накал, с каждым днем нагонять все больше жути и рисовать все больше «больных». Главное – не сбавлять, поскольку летом они уже увидели: чуть ослабь информационную удавку на шее глупых обывателей – он тут же приходит в самое легкомысленное состояние и готов посылать всех с масками и, что важнее, вакцинами так далеко, как только возможно. Большие деньги на кону.

В общем – я, как говорил Пушкин, «насладился, и вполне». И это – Первый канал! Просто прелесть. А вечером в 5 часов включаю «Эхо Москвы» – сидит дядя, выдает себя за «ученого», рассказывает про успехи науки, воспевает вакцинирование и заодно, как о деле абсолютно решенном, пробрасывает – «ну ведь коровы и вообще крупный рогатый скот выпускает много метана в воздух, поэтому, конечно же, всем нам придется питаться насекомыми» (а всех коров просто уничтожить, трупы сжечь). И добавляет ободряюще – «ну это нестрашно, вам только надо побыстрее пройти стадию отрицания».

Как объяснить такое странное перераспределение упырей? Думаю, только библейским «Дух веет, где хочет» (2020)

Подумалось, что в заголовке поста (он написан РОВНО год назад) даже больше смысла, чем казалось поначалу. Ведь упыри, как известно, любят свежую ГОРЯЧУЮ кровь, им полная победа рептилоидов над человечеством нахрен не нужна. Естественные союзники!