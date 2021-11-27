 

Межведомственная комиссия перепишет финал “Колобка”

27.11.2021, 15:51, Разное
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По инициативе министерства просвещения в начале декабря состоится заседание межведомственной комиссии, посвященное русской народной сказке “Колобок”. В ведомстве пояснили, что в обработке Константина Ушинского, предложенной к прочтению детям, присутствует депрессивный финал, негативно отражающийся на детской психике.

“Как мы знаем ”Колобок” – довольно поучительная сказка, но сегодня, в мире, в котором так много жестокости, хочется дать подрастающему поколению надежду на будущее. Поэтому сказке нужен не устаревший финал, когда лиса съедает героя, а жизнеутверждающий, а поскольку сказка – народная, то и к обсуждению сюжета необходимо привлечь как можно больше специалистов из разных сфер”, – заявила представитель Минпросвещения. 

В коллегии будут участвовать представители Минобразования, Минкульта, МВД, МИД, Следственного комитета, Минобороны, Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Общественной палаты, РПЦ, Кубанского казачьего войска и временной комиссии Совета Федерации по защите от иностранного вмешательства. 

Представитель каждого из ведомств предложит свои коррективы в существующий сюжет и выскажет замечания коллегам в случае, если они противоречат законодательству или морально-нравственным нормам. Окончательный вариант сказки примут путём тайного голосования. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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