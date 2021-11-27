 

Мнение: Покушение на убийство

27.11.2021, 15:48, Разное
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В Астрахани негодяй из Дагестана,  считающий себя мужчиной и мусульманином, избил девушек. За просьбу убрать ноги со стола. Разьяренный дебошир добивал девушек ногами.

Когда негодяя задержали, он заблеял овечкой, мол, я раскаялся, мол, прошу прощения.

В отношении негодяя возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), он арестован. Ему грозит до пяти лет колонии. По-моему, это чересчур гуманно. Раз уж в ход пошли ноги – это уже тянет на покушение на убийство. Вот за покушение на убийство и надо посадить это чучело, которое считает себя мужчиной и мусульманином. Чтобы другим подобным недоумкам, независимо от места рождения и жительства, национальности и вероисповедания, неповадно было бить женщин.

Источник: Ирек Муртазин



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