Мнение: Покушение на убийство

В Астрахани негодяй из Дагестана, считающий себя мужчиной и мусульманином, избил девушек. За просьбу убрать ноги со стола. Разьяренный дебошир добивал девушек ногами.

Когда негодяя задержали, он заблеял овечкой, мол, я раскаялся, мол, прошу прощения.

В отношении негодяя возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), он арестован. Ему грозит до пяти лет колонии. По-моему, это чересчур гуманно. Раз уж в ход пошли ноги – это уже тянет на покушение на убийство. Вот за покушение на убийство и надо посадить это чучело, которое считает себя мужчиной и мусульманином. Чтобы другим подобным недоумкам, независимо от места рождения и жительства, национальности и вероисповедания, неповадно было бить женщин.

—