 

Иван Ургант назвал детей Максима Галкина лучше своих

27.11.2021, 15:32, Разное
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Гостем шоу «Вечерний Ургант» стал Максим Галкин. В беседе с юмористом телеведущий признался, что его дети благодаря своему воспитанию и умениям лучше, чем у него.
Иван Ургант спросил у Галкина, не ревнуют ли его дети, когда юморист в своей программе «Лучше всех» хвалит юных участников. На это супруг Аллы Пугачевой ответил, что Лиза и Гарри слишком хорошо воспитаны, чтобы о подобном говорить, но думать об этом они могут. Когда наследники юмориста были маленькими, то во время просмотра программы всегда пытались привлечь внимание отца, поэтому Галкин решил осознанно хвалить их в эфирах. Недавно же Гарри заявил, что им с Лизой нет смысла посещать шоу отца, ведь об их талантах он и так все знает, поэтому удивить ведущего они не смогут.

После этих слов Ургант признался, что наследники его коллеги лучше его детей, добавив, что об этом знают все. Максим Галкин ответил, что вкладывает много сил и средств в воспитание Лизы и Гарри, они талантливы во всем, так как любое новое дело дается им легко. Учитывая собственный опыт, Галкин посоветовал Урганту не терять времени, ведь даже сейчас все в его руках. К слову, Ургант воспитывает двух дочерей, которые ему родила супруга Наталья Кикнадзе, а также двух детей от ее предыдущего брака.

Источник: www.starhit.ru



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