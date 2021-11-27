РПЦ выступила против наделения правом на маткапитал отцов с детьми от суррогатных матерей

Русская православная церковь не может поддержать законодательную инициативу о наделении мужчин, воспитывающих детей от суррогатных матерей, правом на маткапитал, поскольку в принципе выступает против такого явления как суррогатное материнство, сообщил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Суррогатное материнство Церковью не одобряется и не благословляется, потому что является вмешательством в то, что принадлежит самому Богу. <…> Соответственно, одобрить инициативы, направленные на поддержание суррогатного материнства в той или иной форме, Церковь тоже не может», – передает ТАСС его слова в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

В апреле депутаты Госдумы разработали законопроект, предполагающий, что правом на суррогатное материнство смогут пользоваться только граждане РФ не старше 55 лет, состоящие в зарегистрированном браке. Также законопроект предлагает запретить рекламу услуг в сфере суррогатного материнства.

Кроме того, зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что принятие закона о запрете использования иностранцами российских женщин в качестве суррогатных матерей – моральный долг всех депутатов.

Ранее Кипшизде уже заявлял, что РПЦ считает необходимым ограничить законом суррогатное материнство, чтобы прекратить использование российских суррогатных матерей для удовлетворения иностранного спроса. Его поддержал и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он заявил, что необходимо ограничить суррогатное материнство для россиян и полностью запретить его для иностранцев.