Канада закрыла границу для приезжих с ЮАР, где нашли новый вариант коронавируса

До 31 января 2022 года правительство Канады запретило въезд иностранцам, которые побывали в регионе юга Африки, включая Южную Африку, Эсватини, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик и Намибию за последние 14 дней до прибытия в Канаду.

Граждане и постоянные жители Канады, возвращающиеся из этого региона, будут обязаны 14 дней находиться на карантине. Кроме того, от них потребуют несколько ПЦР-тестов: сделанных за 72 часа до вылета, сразу после приезда, а также на 8-й и 14-й дни самоизоляции.

Правительство Канады советует канадцам избегать поездок в страны этого региона. При этом в правительстве Канады подчеркнули, что ни одного случая нового штамма COVID-19 в стране не обнаружено.

Контекст:

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса – B.1.1.529 – имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. Первые случаи были обнаружены в провинции Гаутенг. Новый вариант также был обнаружен в Ботсване и Гонконге.

По данным ВОЗ, сейчас в мире циркулируют четыре варианта коронавируса, вызывающие озабоченность: “Альфа”, “Бета”, “Гама” и “Дельта”. Доминирующим в мире считается “Дельта” из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.

Еще четыре варианта в ВОЗ называют вызывающими интерес. Это “Эта”, “Йота”, “Каппа” и “Лямбда”.

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