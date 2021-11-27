“Наша девка”. Брежнева заявила, что на кастинге в “ВИА Гру” ей пришлось рассказать, снималась ли в порно

“У меня уже было ребенку полтора года, Сонечке. Я постоянно была в поиске работы. Я и работала, и думала, где бы еще что найти, потому что было сложное время и нужно было выживать. Когда у меня было свободное время, я с любовью и радостью, когда они приезжали к нам, ходила на концерты [российского певца] Валерия Меладзе и группы “ВИА Гра”. Я все знала и умела”, – рассказала певица.

“Знала – в смысле песни?” – уточнил ведущий шоу Иван Ургант. Брежнева ответила утвердительно.

По словам артистки, однажды на концерте ее заметил администратор группы и пригласил на кастинг в Киев. Она отправилась на прослушивание в короткой юбке и блузке с декольте.

“Я ехала туда и знала, что я тот самый человек. Я пела, потом еще раз пела, потом еще. Отвечала на вопросы, каверзные. Ну, во-первых, замужем ли я, сколько детей, из какой семьи, где училась. Снималась ли в порнофильмах. Это каверзный вопрос. В “ВИА Гре” это не очень приветствовалось”, – рассказала артистка.

Брежнева призналась, что после кастинга ей пришлось некоторое время ждать, пока продюсеры группы примут решение. Пи этом нынешний муж артистки, продюсер группы Константин Меладзе изначально был за то, чтобы ее взять в группу.

“После совещания вышли и сказали, что даем тебе хореографа, преподавателя по вокалу и месяц, чтобы ты похудела на три килограмма”, – поделилась воспоминаниями певица.

Брежнева уточнила, что тогда ее вес был 58,5 кг, а сейчас – 55 кг. Артистка рассказала, что уже через две недели смогла показать первые результаты.

“Пришли посмотреть меня в промежуточном периоде и поняли: “Наша девка”, – резюмировала артистка.

ВИДЕОВидео: Вечерний Ургант / YouTube

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу “ВИА Гра” 22 ноября 2002 года. После ухода из группы в 2003 году начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

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