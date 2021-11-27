Марк Цукерберг прибыл в Коростенский суд по иску местного мэра на Facebook за негативные комментарии горожан под своими постам

В Житомирском международном аэропорту 23 ноября приземлился бизнес-джет, вылетевший из Сан-Франциско. На кортеже с мигалками к зданию суда в Коростене прибыл американский бизнесмен Марк Цукерберг.

До этого мэр одного из городов Житомирской области подал иск против Facebook из-за обилия негативных комментариев под своими постами. По словам градоначальника, соцсеть причастна к очернению его репутации. Коростенский горрайонный суд принял иск и вызвал главу Facebook пока что в статусе свидетеля. Соответствующее письмо отправили в службу поддержки соцсети.

Выслушав сторону обвинения и оправдания Цукерберга, суд обязал Facebook усилить модерацию комментариев в аккаунте градоначальника и взыскал с иностранного предпринимателя 1 гривну в качестве морального ущерба (в соответствии с иском) и 322 грн 80 коп судебных издержек. Адвокаты миллиардера намерены обжаловать решение в высшей инстанции.

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