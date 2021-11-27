Мнение: 30-40 советских республик

Как верно заметил Томас Джефферсон, некоторые государства, чувствуя свою мощь, забывают о справедливости. В 1937 году в СССР вышел фильм «Великий гражданин», политическая драма о борьбе крупного партийного руководителя против врагов народа. Творческий коллектив фильма получил Сталинскую премию I степени, что и неудивительно — над сценарием работал лично Иосиф Сталин:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Великий_гражданин

Вот знаменитый фрагмент из речи Петра Шахова, главного героя:

«— Эх, лет через двадцать, после хорошей войны, выйти да взглянуть на Советский Союз — республик эдак из тридцати-сорока. Чорт его знает, как хорошо!»

Вот видео с этим фрагментом:

https://www.youtube.com/watch?v=rDou48ZskRQ

Некоторые сомневаются в подлинности озвучки, но, мне кажется, сомневаются напрасно. Есть сборник материалов к кинофильму, выпущенный в 1940 году, он хранится в Президентской библиотеке. Скан сборника выложен в публичный доступ, так что на странице 114 (74) можно прочесть то же самое в печатном тексте:

Я скептически отношусь к политике Сталина. Чтобы не вдаваться в ненужные споры, упомяну про опасную слабость вождя, которую признают даже убеждённые сталинисты: Сталин бездумно назначал на самые ответственные должности врагов народа и иностранных шпионов, причём иногда вот прямо подряд, одного за другим.

Тем не менее конкретно за мечту о «30-40 советских республиках» обвинять Сталина нельзя. Собирание земель — дело благородное, и все великие державы стали таковыми только потому, что их правители на протяжении веков методично расширяли границы своих владений. «Кресло обязывает», поэтому, встав во главе России, большевики вынуждены были в итоге продолжить внешнеполитическую линию тех самых Романовых, политику которых они до 1917 года с таким ожесточением критиковали.

Как большевики справились с этой задачей — другой вопрос. Предлагаю в целях эксперимента не делиться сегодня на два лагеря, а подумать про компьютеры и про эмбарго.

Оба лагеря признают, что экономика позднего СССР страдала, так как капиталисты отказывались продавать коммунистам товары двойного назначения — мощные компьютеры, высокоточные станки, трубы большого диаметра и прочую технологичную продукцию.

Как полагаете, коллеги, если бы мечта товарища Шахова сбылась, — если бы в состав СССР вошли немецкая, французская, итальянская, испанская республики, — развернулась бы ситуация на 180 градусов? Может быть, тогда бы уже СССР запрещал страдающим американцам закупать ЭВМ «Сетунь» и передовые микросхемы производства Ереванского релейного завода?