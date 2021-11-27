 

В Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19

27.11.2021, 14:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЕвропейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «Омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск».

В пресс-релизе ECDC говорится, что новый штамм, возможно, более устойчив к вакцинам и может быстрее распространиться, передает «Коммерсант».

В числе рекомендаций экспертов – избегать поездок в районы, где выявлены случаи заражения, и обратно, расширять тестирование и отслеживать контакты больных COVID-19, странам Евросоюза – рассмотреть возможность введения бустерной дозы для лиц в возрасте 40 лет и старше (начать с наиболее уязвимых категорий, а затем привить взрослых от 18 лет).

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ.

Президент США Джо Байден выразил мнение, что пандемия нового коронавируса не закончится, если вакцинация не станет глобальной.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Россия и Китай наложили вето на продление трансграничной помощи в Сирии

14.04 / Козловский выступил против участия несовершеннолетних в митингах

03.11 / Французские ученые изучили реакцию мозга на прослушивание любимой музыки

28.08 / Стало известно о возвращении Роналду в «Манчестер Юнайтед»

21.09 / Задержали женщину, которая, вероятно, отправила посылку с ядом Трампу

11.08 / Врач пояснил, как избежать второй волны COVID-19

19.11 / Наличными в больших сумках. Джордж Клуни рассказал, как раздал друзьям по 1 млн долларов

05.07 / В Китае выявили пациента с подозрением на бубонную чуму

16.01 / В Индонезии обнаружен наскальный рисунок возрастом более 45 тысяч лет

15.08 / Общество: Как агент Запада разрушил СССР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика