В Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19

Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «Омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск».

В пресс-релизе ECDC говорится, что новый штамм, возможно, более устойчив к вакцинам и может быстрее распространиться, передает «Коммерсант».

В числе рекомендаций экспертов – избегать поездок в районы, где выявлены случаи заражения, и обратно, расширять тестирование и отслеживать контакты больных COVID-19, странам Евросоюза – рассмотреть возможность введения бустерной дозы для лиц в возрасте 40 лет и старше (начать с наиболее уязвимых категорий, а затем привить взрослых от 18 лет).

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Ранее глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ.

Президент США Джо Байден выразил мнение, что пандемия нового коронавируса не закончится, если вакцинация не станет глобальной.