Новый штамм COVID-19 «Омикрон» добрался до Германии и Чехии

У жителя Германии, который вернулся из поездки в ЮАР выявлен, предположительно, новый штамм коронавируса «Омикрон», сообщил министр ФРГ по соцвопросам земли Гессен Кай Клозе. Также новый штамм, возможно, выявили у жительницы Чехии, которая вернулась из Египта, сообщил представитель министерства здравоохранения республики Даниэл Кэппл.

Клозе сообщил, что «инфицированный изолирован». При этом, по его словам, итоговые результаты анализов еще не получены, передает «Московский Комсомолец».

Кэппл сообщил, что «у вернувшейся в республику (из Египта жительницы Чехии) возникло обоснованное подозрение на заражение штаммом «Омикрон», передает ТАСС.

Информация об этом будет подтверждена или опровергнута в ближайшее время, когда будут готовы окончательные результаты ее анализов.

Местные СМИ выяснили, что речь идет о жительнице города Либерец на севере Чехии. Она находилась в Египте по турпутевке.

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Ранее в Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ.

Президент США Джо Байден выразил мнение, что пандемия нового коронавируса не закончится, если вакцинация не станет глобальной.