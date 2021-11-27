Из-за непогоды в трех областях Украины без электричества осталось более 120 населенных пунктов
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Больше остальных от дождя и порывов ветра пострадала Киевская область, там без электричества осталось 93 населенных пункта. Еще 31 населенный пункт обесточен в Черниговской области, два – в Кировоградской.
Как сказано в сообщении, из-за непогоды сработала система защиты линий электропередач, сейчас бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение.
Укргидрометцентр предупреждал накануне о сильных порывах ветра в Киеве и Киевской области. На вечер 26 ноября и сегодняшнее утро был объявлен “желтый” уровень опасности.
https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/3032692483648996
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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