Из-за непогоды в трех областях Украины без электричества осталось более 120 населенных пунктов

Больше остальных от дождя и порывов ветра пострадала Киевская область, там без электричества осталось 93 населенных пункта. Еще 31 населенный пункт обесточен в Черниговской области, два – в Кировоградской.

Как сказано в сообщении, из-за непогоды сработала система защиты линий электропередач, сейчас бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение.

Укргидрометцентр предупреждал накануне о сильных порывах ветра в Киеве и Киевской области. На вечер 26 ноября и сегодняшнее утро был объявлен “желтый” уровень опасности.

https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/3032692483648996



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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