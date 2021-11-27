 

Из-за непогоды в трех областях Украины без электричества осталось более 120 населенных пунктов

27.11.2021, 14:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Больше остальных от дождя и порывов ветра пострадала Киевская область, там без электричества осталось 93 населенных пункта. Еще 31 населенный пункт обесточен в Черниговской области, два – в Кировоградской. 

Как сказано в сообщении, из-за непогоды сработала система защиты линий электропередач, сейчас бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение.

Укргидрометцентр предупреждал накануне о сильных порывах ветра в Киеве и Киевской области. На вечер 26 ноября и сегодняшнее утро был объявлен “желтый” уровень опасности.

https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/3032692483648996


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10 / Утечку газа во взорвавшемся доме в Набережных Челнах мог спровоцировать жилец

31.07 / Мнения: В неудачах «Боинга» опять виновата Россия

01.11 / ЦБ отозвал лицензию у банка «Спутник»

18.09 / США закупят миллионы доз вакцины Pfizer и пожертвуют их другим странам – СМИ

18.08 / “Казалось, надежда потеряна”. Кулеба рассказал, как Украина помогла эвакуировать из Афганистана всемирно известного режиссера

02.05 / Умер миллиардер Илай Броуд

04.07 / В Украине за сутки сделали 38,9 тыс. прививок от COVID-19

05.02 / Пентагон решил провести обзор расположения американских военных по всему миру

12.12 / С главной елки Украины снимут шляпу. Ранее в ПЦУ заявляли, что такое украшение “вытесняет христианскую символику”

04.11 / МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика