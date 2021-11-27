 

Травести-дива Монро: Я с собой в постели видела только мужчину. Не хочу корректирующие операции, не принимаю гормональную терапию

27.11.2021, 14:30, Новости дня
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“Ходят сплетни, что вы все-таки любите девушек?” – спросила у знаменитости журналистка.

“Нет. Мне всегда нравились мужчины. С детства. Такие сильные”, – заявила травести-дива Монро.

“Это мне говорили люди, которые с вами учились и помнят, что вы с девушками все-таки встречались”, – уточнила Влащенко.

“Нет, вообще! – опровергла Монро. – Я с собой рядом в постели видела только мужчину. Я себе не представляла, что рядом со мной лежит женщина. Чтобы на мне платье порвал только мужчина”.

По словам артистки, она долгое время сомневалась в том, является ли она трансгендерным человеком.

“Потому что я не хочу делать какие-то корректирующие операции, не принимаю гормональную терапию. Мне удобно вести тот образ жизни, которым я живу. Я вижу себя женщиной, а в постели – так тем более”, – подытожила артистка.

ВИДЕОВидео: Власть vs Влащенко / YouTube
Контекст:

Травести-дива Монро родилась в Киеве в 1978 году. В 1999 году она заявила, что является трансгендером.

По словам знаменитости, после этого заявления она не стала менять паспорт – там указано, что она является мужчиной по имени Александр Федяев. В ноябре 2021 года травести-дива Монро показала, как тогда выглядела.

Карьеру в шоу-бизнесе травести-дива Монро начинала в качестве ведущей. В 2001 году создала коллектив, состоящий из травести-артистов, под названием “Фабрика звезд”. В 2016-м артистка презентовала дебютную книгу “Хорошо, что я не баба”, а в 2017-м записала клип на одноименную песню.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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