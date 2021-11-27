Мнение: Дубина народной социологии

Опубликован очередной социологический опрос населения – на этот раз на тему “двухпартийности”. Население и опять не подкачало – более половины, если верить данным социологической службы, высказались “за”.

Ключевой момент здесь – “если верить”. Действительно – а стоит ли верить соцопросам? Кто и как их проводит, и главное – что они означают?

Современное государство не может открыто быть недемократическим. Это немодно, подозрительно, это вызывает недоверие даже у собственных граждан. Тем не менее, ряду государств – например, России – быть демократическим на деле – то есть реально давать власть и право голоса народу – очень не хочется.

И тогда в ход идут различные симулякры и фантомы, “создание видимости”. К примеру, концепция “управляемой”, или “суверенной демократии”. Это – как бы теоретическое объяснение того, как может существовать демократия, в которой у народа мягко, но последовательно (“ради его же пользы!”) вынимают из рук все рычаги управления.

Это может быть симулякр парламента – под названием, к примеру, Общественная палата. Тоже комитеты, комиссии, выступления в прениях, даже постановления… Только все опять же – как бы понарошку. Властный орган без властных полномочий. “Властный” в том смысле, что сама власть его придумала – как свою безопасную игрушку. Важно то, что ОП как бы представляет “народные чаяния”, но при этом никак с народом не связана. Точнее, с ее помощью власть выслушивает “народные чаяния”, которые сама же и придумала. Так безопаснее.

В этом ряду симулякров все увереннее утверждаются социологические опросы. Изначально соцопрос – это научный вспомогательный инструмент, позволяющий выявлять желания и стремления различных социальных групп, а также населения в целом. У социологического опроса, по идее, заказчиком может быть кто угодно. Кому-то захочется выяснить, понравиться ли населению новый майонез, кому-то – какой вид отдыха предпочтут молодые люди со средним специальным образованием этим летом…

Однако наше время таково, что соцопросы волей-неволей приобретают вес политического инструмента – и следовательно, попадают под пристальное внимание власти.

Дело в том, что нам, безусловно, всем известен еще один способ выявления желаний и стремлений населения, пожалуй, даже более древний, чем соцопросы: он называется ВЫБОРЫ. Однако, с точки зрения действующей власти, у способа под названием “выборы” есть один очень существенный недостаток: у результатов, получаемых путем голосования граждан на выборах, есть сила закона; то есть действующая власть должна им подчиняться.

Власти не хочется подчиняться никому, кроме себя самой. Поэтому выборов в стране с каждым годом становится все меньше, а на тех, что еще сохраняются, количество “опций” также неуклонно сокращается. Все уже круг вопросов, по которым разрешается ГОЛОСОВАТЬ – то есть у народа в буквальном смысле отбирают право голоса.

А ведь мнение народа все равно как-то хочется узнавать! Это всем интересно; “народное мнение” просто по мотивам приличия – такой фактор, которым власть не может открыто пренебрегать… И в условиях хиреющих выборов на первый план выходит соцопросы. Если нельзя через обычную демократическую процедуру – может быть, гражданское общество сможет подавать свой голос вот так – не через бюллетени в урнах, так через анкеты социологов? В конце концов – главное результат, не правда ли?

Наивный взгляд. Естественно, такой шлюз реального народного волеизявления, пусть и факультативного, власть не может оставить без присмотра. И не оставляет! Многим еще памятна позапрошлогодняя вакханалия с изгнанием “отца-основателя” ВЦИОМ Левады из его собственного детища, которое он поднял и сделал всероссийским брендом. Государство в 2004 году вдруг вспомнило, что, оказывается, владеет Всероссийским центром изучения общественного мнения (поскольку наивному шестидесятнику Леваде в голову не пришло его прихватизировать за все бурные 90-е). Вспомнило – и изгнало его бессменного директора, социолога с мировым именем, с поста. Леваду сменил тихий и исполнительный тверич Федоров.

“Кадровую революцию” в самом авторитетном социологическом агентстве страны поначалу объясняли преклонным возрастом Левады. Мол, доброе государство просто решило “пожалеть старика”, ему “было уже не по силам”, и его “освободили от тяжкого груза”. Такие разговоры смолкли после того, как изгнанный, в самом деле сильно пожилой человек взял и создал практически на пустом месте новый социологический орган – “Левада-центр”…, который быстро набрал вес и авторитет, почти превзойдя старый ВЦИОМ!

Однако ничто не проходит бесследно: не так давно Юрий Левада умер. “Левада-центр” осиротел…

Спрашивается – зачем же на самом деле государство меняло директора ВЦИОМ? Ответ очевиден: в Кремле поняли, что в нынешних условиях публичные соцопросы – это политическое оружие. Это скрытая щель, через которую подавленное “народное мнение” может выйти на поверхность…

И очевидно решение, к которому пришли в Кремле: выборы по возможности отменить, основные социологические службы страны взять под жесткий контроль. Сначала, может быть, там действительно вполне по-вегетариански хотели всего лишь “ставить блок” всяким “нежелательным” вопросам или “неправильным” ответам. Но коль есть полный контроль – почему б не сделать социологические службы еще одним “рупором власти”? Соблазн велик…

Таким образом – что мы уже сегодня имеем в качестве “социлогических служб”? Все тот же симулякр под полным контролем власти. На этот раз – симулякр народного мнения, “замену выборов” как таковых. Как Общественная палата призвана подменить настоящую Государственную думу, так и соцопросы у нас теперь вместо реальных выборов.

Читайте данные соцопросов, особенно ВЦИОМ – и вы узнаете, как, по мнению власти, вы должны думать по тем или иным вопросам.

Так что же можно сказать по поводу “двухпартийности”? Верить или не верить данным официального соцопроса? Безусловно, верить. Нам четко и недвусмысленно сообщают: по мнению Кремля, народ должен хотеть и требовать двухпартийной системы.

А что требует народ на самом деле? Да как обычно: народ безмолвствует (2011).

(текст, вообще-то, 2007 года)