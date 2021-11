Мнение: Зачем сбили спутник, благородная ложь Би-Би-Си и семейная драма из-за RT

1. Успешное испытание российского противоспутникового оружия многих озадачило. Мол, зачем было сбивать столь большой спутник и создавать столько обломков: а как же другие аппараты, как же безопасность космонавтов на МКС? На самом деле, разумеется, обломки на высокой орбите в 500 км не будут угрожать аппаратам на более низких орбитах. Зачем нужно было сбивать именно такой спутник и именно на такой высоте, объясняет основатель канала «Сделано у нас»:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/pochemu-rossiia-sbila-imenno-sputnik-celinad-ego-vybrali-ne-sluchaino-619647095953307ae45e2146

А теперь вспоминаем, что у США есть такая замечательная штука как Boeing X-37 — космический беспилотник, который может, в том числе, и спутники сбивать. Предполагается, что он для этого и создавался. То есть, в случае военного конфликта X-37 способен пощелкать наши спутники как орешки, меняя орбиту от 200 до 750 км. И ничего сделать с этим мы не можем. Не могли.

Зачем вообще американцам нужен X-37, не проще ли сбивать наши спутники также как и мы, ракетой с земли?

А вот в том то и дело, что это создаст огромное количество осколков, и поставит под угрозу вообще все спутники, включая и американские. А X-37 сможет аккуратно уничтожать спутники, ласково и нежно, не допуская появления облаков космического мусора.

Так вот, Россия, по сути, обнулила все вложения американцев в программу X-37. Сбив Целину-Д, довольно крупный, между прочим, аппарат, мы показали американцам, что в случае чего, их беспилотник будет уничтожен прямо на орбите, где бы он не находился. И это России будет стоить очень дешево (стоимость ракеты несравнимо меньше чем стоимость X-37).

Вот поэтому Генштаб должен был выбрать спутник: во-первых, крупный, во-вторых, высокий, и в-третьих движущийся по такой орбите, где обломки не будут представлять опасности. И под эти критерии лучше всего подошел именно аппарат “Космос-1408”.

2. Британские джентльмены в своём репертуаре:

https://a-nikolov.livejournal.com/536237.html

Чтобы просто врать, в духе какого-нибудь Politico или New York Times, много ума не надо. По-настоящему классная ложь — та, в которой автор тщательно соблюдает формальные требования к объективности, а заказанный редакцией эффект обливания некоего объекта нечистотами тем не менее достигается умелыми формулировками и мелкими подтасовками.

Желающим пройти бесплатный мастер-класс от всемирно признанного лидера в данной области — сюда.

BBC’s Rainsford can return if Russian journalists get UK visas — ambassador — BBC News

[Российский посол: Рейнсфорд из BBC может вернуться, если российские журналисты получат британские визы.]

Статья посвящена болезненной для одного известного СМИ — самоназначенного светоча журналистских стандартов и сияющего образца профессионального мастерства — теме: высылке из России его корреспондента Сары Рейнсфорд.

Что называется, мастерство не пропьёшь: в совсем небольшой заметке автор (причем анонимный — вот какова степень личной скромности мэтров!) успевает продемонстрировать высокий класс владения упомянутым выше инструментарием.

Он (или она) сначала добросовестно сообщает, что корреспондента ВВС выслали в качестве ответа на отказ дать визу российскому корреспонденту в 2019 году. Мало того: цитирует посла России в Великобритании — вот какая объективность!

После этого — чтобы у британского читателя не возникла, не дай бог, естественная мысль вроде «Слушайте, ведь получается, что это мы начали, а русские два года пытались договориться с нами мирно, и лишь когда поняли, что мы понимаем только силу, выслали в ответ нашего» — следует изящная фраза:

The Russian government did not make a fuss at the time. [Российские власти не стали поднимать шумиху в тот момент.]

Здесь прекрасен не только смысл — получается, русские-то тогда вовсе и не обиделись, ничего по этому поводу не возражали, и только теперь чего-то вдруг вспомнили, типа предлог нашли (что, конечно, есть прямое вранье — вот, к примеру, легко находимая ссылка от ноября 2019 года https://tass.ru/obschestvo/7153859; кстати, речь там идет не об одном российском журналисте, которому отказали в визе, а о нескольких). Прекрасно также умело подобранное к случаю по стилю выражение to make fuss over smth, которое имеет бытовой, слегка даже пренебрежительный оттенок: «устраивать шумиху вокруг чего-то». Т.е. это читается средним британцем примерно так: что-то тогда по этому поводу русское правительство не бухтело, а теперь вот, видишь ли, вспомнило, что его обидели!

Ещё замечательнее вот этот абзац.

The move comes during an unprecedented assault on rights and freedoms in Russia, where critics of the Kremlin are increasingly being labelled as “hostile agents” of the West. [Этот шаг был предпринят во время беспрецедентного наступления на права и свободы в России, где критиков Кремля все чаще называют «враждебными агентами» Запада.]

Сначала между делом, просто в качестве общеизвестного факта, который не требует никаких доказательств, здесь сообщается про «беспрецедентное наступление на права и свободы в России». А затем, уже в качестве окончательно уничтожающего вурдалака осинового кола, для вбивания в могилу врага придумывается понятие «враждебный агент Запада», которым Кремль, оказывается, «всё чаще» клеймит своих критиков.

Врёт ВВС? Ну конечно, врёт. Хотя бы потому, что страшное понятие «враждебный агент» (и тем более — Запада) в российском законодательстве просто отсутствует.

Есть понятие «нежелательные организации», к которым применяются страшные, практически сталинские меры устрашения — они, только представьте себе, не могут создавать в России дочерние юрлица, и к тому же блокировка их сайтов может осуществляться в упрощённом порядке. Вот какие ужасные, помрачающие рассудок пытки к ним применяются. Правда, таковых за 6 лет действия соответствующего закона набралось не так чтоб уж очень много. На всю страну их 42. И среди них, уж кстати, нет ни одного СМИ. Вообще ни одного.

И есть ещё страшное понятие «иностранный агент». Которое, правда, было введено (если кто забыл) в виде прямой «ответки» на присвоение такого статуса российским СМИ в США. По поводу чего честнейшая британская медиакорпорация, разумеется, никогда не протестовала.

Соответственно, упомянутых в статье «враждебных агентов Запада» (причём упомянутых в кавычках, т.е. как прямая цитата из закона) в России нет вообще. Просто отсутствует такое понятие. И никакой связи в высылке Сары Рейнсфорд с«беспрецедентным наступлением на права и свободы» нет. И самого наступления нет.

Зато ложь в статье ВВС, наоборот, есть. Просто она мелкая, разбросанная там и сям, и от этого самой дорогой редакции она представляется несомненно допустимой и даже благотворной — поскольку служит исключительно святым целям. Как выражался некогда Горбатый в популярном фильме нашей юности: «На святое дело идём — товарища выручать!». <…>

3. Маргарита Симоньян пишет:

https://t.me/margaritasimonyan/9640

Американский профессор накатала жалобную колонку для Cи-Эн-Эн про то, как мы ей испортили семейные отношения.

‘У меня есть собственный неприятный опыт в этом вопросе, когда близкий человек зашел так далеко, что до него уже невозможно достучаться доводами разума и логики, никакие доказательства просто не работают. Раньше мою родственницу считали человеком рассудительным, но во время пандемии она стала исповедовать радикальные взгляды. Она живет в Англии, и из-за длительного карантина посиделки в ресторане с друзьями, имеющими различные политические убеждения, превратились в дополнительные часы перед телевизором за просмотром нового любимого источника информации — канала Russia Today (RT). Прокремлевское СМИ с обширной аудиторией и почти двумя десятками бюро по всему миру является ключевым элементом информационной войны, которую ведет Россия, пытаясь заставить зарубежных зрителей посмотреть на мир сквозь призму, выгодную президенту Владимиру Путину и его союзникам. <…>

К лету 2021 года она дошла до того, что перестала спрашивать обо мне и других членах семьи. Месяцы, проведенные за просмотром RT, погрузили ее в мир дезинформации, превратив в раздраженного и гневного человека. После июньского саммита Байдена и Путина она жаловалась, что Байден не помогает Путину продвигать интересы Москвы в Восточной Европе (что характерно, она вообще никогда не упоминала Путина до того, как стала фанаткой RT).

Когда я предложила ей посмотреть отрывок моего прямого эфира на NBC, где я рассуждала об империалистической политике Путина, она в ярости закричала: «Ты лжешь!» А потом повесила трубку. У меня закончилось терпение, и я больше не могла с ней общаться’.

Спасаем людей от скучных ужинов с глупыми родственниками. Бесплатно. Обращайтесь.