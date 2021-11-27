 

Названы случаи, когда витамины вредят здоровью

27.11.2021, 13:44, Разное
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Врач Илья Горелик рассказал, в каких случаях витамины вредят организму. По его словам, их бесконтрольное потребление провоцирует гипервитаминоз. При данном состоянии происходит перенасыщение организма тем или иным элементом.
Довольно трудно переборщить с витаминами, если их источником является только пища. Большинство отравлений происходит в результате передозировки препаратами, которые на самом деле не являются лекарствами. Люди порой бесконтрольно употребляют витамины, поскольку уверены, что организму не будет нанесен никакой вред.

Витамины нужно пить для профилактики и лечения ряда патологий. Некоторые взрослые дают их детям вместо конфет, но мало кто задумывается о потенциальном вреде для здоровья. Из-за неправильного потребления витаминов развивается функциональное расстройство – гипервитаминоз.

Оно может быть острым и хроническим. Первое состояние возникает, когда человек одноразово принял высокую дозу витамина. Если говорить о хроническом, то здесь наблюдается регулярное употребление данных веществ. При данном состоянии менее заметна выраженная симптоматика.
Негативное влияние на организм могут оказать и БАДы. Их нельзя принимать людям, которые имеют тяжелые хронические патологии, онкологию проблемы с работой щитовидки. Когда происходит стимуляция иммунитета, только ухудшается состояние.

Источник: vv-34.ru



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