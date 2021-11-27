 

Арестован начальник участка шахты «Листвяжная»

27.11.2021, 13:42, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЦентральный районный суд Кемерова арестовал по обвинению в халатности Сергея Герасименка – начальника участка шахты «Листвяжная», где в четверг произошел взрыв.

«Суд постановил избрать Герасименку меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 30 суток – до 25 января 2022 года», – передает ТАСС решение судьи.

Ранее центральный районный суд Кемерова арестовал до 25 января замдиректора шахты «Листвяжная» Андрея Молоствова. Также стало известно, что второй инспектор Ростехнадзора Сергей Винокуров арестован на два месяца по обвинению в халатности.

Центральный суд Кемерово арестовал на два месяца главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина.

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей. Путин также поручил помочь семьям погибших и пострадавших шахтеров.



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