Названы способы для мгновенного снижения сахара в крови
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Пение, горячий душ, темный шоколад помогут быстро снизить уровень сахара в крови без использования лекарств, посоветовал Майкл Мосли в статье для британской газеты Daily Mail.
«Это, в свою очередь, должно снизить кровяное давление и уровень сахара в крови (кортизол увеличивает сахар в крови, преобразуя белок в глюкозу). Это может сработать практически мгновенно», – цитирует РИА «Новости» Мосли.
Также может помочь снизить сахар в крови – принять горячий душ.
«Тепло расширяет кровяные сосуды, упрощая работу сердца по обеспечению циркуляции крови по организму, – отметил врач.
К быстрым способом борьбы с проблемой Мосли также отнес употребление темного шоколада с содержанием не менее 75% какао.
Ранее были названы самые вредные сладости.
Смотреть комментарии → Комментариев нет