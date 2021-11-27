Названы способы для мгновенного снижения сахара в крови

Пение, горячий душ, темный шоколад помогут быстро снизить уровень сахара в крови без использования лекарств, посоветовал Майкл Мосли в статье для британской газеты Daily Mail.

«Это, в свою очередь, должно снизить кровяное давление и уровень сахара в крови (кортизол увеличивает сахар в крови, преобразуя белок в глюкозу). Это может сработать практически мгновенно», – цитирует РИА «Новости» Мосли.

Также может помочь снизить сахар в крови – принять горячий душ.

«Тепло расширяет кровяные сосуды, упрощая работу сердца по обеспечению циркуляции крови по организму, – отметил врач.

К быстрым способом борьбы с проблемой Мосли также отнес употребление темного шоколада с содержанием не менее 75% какао.

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