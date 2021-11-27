 

Лыжники Червоткин и Большунов взяли серебро и бронзу на этапе Кубка мира

27.11.2021, 13:42, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссийские лыжники Алексей Червоткин и Александр Большунов заняли второе и третье места в гонке на 15 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Финляндии.

Червоткин прошел дистанцию за 33 минуты 16,9 секунды, Большунов – за 33.22,7. Первым стал представитель Финляндии Ииво Нисканен (33.08,6), передает ТАСС.

Уточняется, что в первой десятке также финишировали еще три россиянина. Сергей Устюгов показал пятый результат (33.29,7), Илья Семиков – шестой (33.34,6), Иван Якимушкин – восьмой (33.38,1). Этап в Финляндии завершится 28 ноября.

В прошлом году российские лыжники Александр Большунов, Андрей Мельниченко и Артем Мальцев выиграли золотую, серебряную и бронзовую медали на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Спортсмены заняли весь пьедестал в гонке с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем.

В конце декабря 2019 года российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке «Тур де Ски» в итальянской коммуне Доббиако.



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