 

Травести-дива Монро рассказала, какое имя и пол указаны в ее паспорте

27.11.2021, 13:34, Новости дня
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“Как проходите таможню? У вас в паспорте что написано?” – спросила у артистки журналистка.

“У меня паспорт на мое “мертвое” имя” – это имя, которое дала мама (Александр Федяев. – “ГОРДОН”). Вообще у трансгендерных людей паспорт на “мертвое” имя. Я паспорт не меняла, хотя можно. Сейчас не нужно делать хирургическую коррекцию – это достижение, кстати”, – рассказала травести-дива Монро.

Она также добавила, что в ее паспорте указано, что она человек мужского пола.

Травести-дива Монро призналась, что мать обычно обращается к ней, используя слово “ребенок”.

“По имени может назвать, которое она дала. И имеет на это полное право”, – подытожила артистка.

ВИДЕОВидео: Власть vs Влащенко / YouTube
Контекст:

Травести-дива Монро родилась в Киеве в 1978 году. В 1999 году она заявила, что является трансгендером. Карьеру в шоу-бизнесе начинала в качестве ведущей. В 2001 году создала коллектив, состоящий из травести-артистов, под названием “Фабрика звезд”.

В 2016-м артистка презентовала дебютную книгу “Хорошо, что я не баба”, а в 2017-м записала клип на одноименную песню.

В ноябре 2021 года травести-дива Монро показала, как выглядела, когда была еще Александром Федяевым.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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