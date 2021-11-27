Галкин на съемках шоу полез целоваться к Брежневой. Видео

Представляя артистов зрителям, ведущий шоу попросил Галкина сделать пародию на Леонида Брежнева, генерального секретаря ЦК КПСС с 1964-го по 1982 год.

“Это уникальный будет случай. Вера Брежнева встретится с Леонидом Ильичом”, – заявил Ургант.

“Ну давайте сначала поцелуемся”, – подражая голосу Брежнева, сказал Галкин и потянулся целоваться к певице. Ургант в это время прикрыл их собой, встав на первый план.

Этот момент можно посмотреть на первой минуте ролика.

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Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра” в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Песня “Не надо” вышла в 2003 году. Брежнева спела ее вместе с на тот момент участницами группы Надеждой Мейхер и Анной Седоковой.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Галкин в декабре 2011 года женился на российской певице Алле Пугачевой. Супруги живут в подмосковной деревне Грязь. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

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