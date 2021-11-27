 

Галкин на съемках шоу полез целоваться к Брежневой. Видео

27.11.2021, 13:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Представляя артистов зрителям, ведущий шоу попросил Галкина сделать пародию на Леонида Брежнева, генерального секретаря ЦК КПСС с 1964-го по 1982 год.

“Это уникальный будет случай. Вера Брежнева встретится с Леонидом Ильичом”, – заявил Ургант. 

“Ну давайте сначала поцелуемся”, – подражая голосу Брежнева, сказал Галкин и потянулся целоваться к певице. Ургант в это время прикрыл их собой, встав на первый план.

Этот момент можно посмотреть на первой минуте ролика.

ВИДЕОВидео: /
Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра” в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру. 

Песня “Не надо” вышла в 2003 году. Брежнева спела ее вместе с на тот момент участницами группы Надеждой Мейхер и Анной Седоковой.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Галкин в декабре 2011 года женился на российской певице Алле Пугачевой. Супруги живут в подмосковной деревне Грязь. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Адвокат Гордона Рябченко – адвокату Порошенко Новикову: Украина – не Россия, тут наперед ничего неизвестно, даже исход президентских выборов. Спросите у своего клиента

01.02 / Обама рассказал каналу 24 Horas об уникальности «великой державы США»

05.08 / США и «Бухарестская девятка» обсудили «Северный поток – 2»

06.11 / Spiegel – две трети немецких компаний страдают от нехватки персонала

29.07 / Желавший скрыться от жены и шести детей мужчина «заминировал» вокзал Хабаровска

25.12 / Специалисты Intel рассказали, как идут дела в 10-нанометровом производстве

08.03 / 7 марта боевики на Донбассе нарушили перемирие пять раз – штаб ООС

01.04 / Эксперт указал на недостатки триллионного «инфраструктурного плана» Байдена

26.10 / “Интеллект стремится к нулю”. Maruv показала танец с факами

21.07 / “Платье взорвало мозг! Просто огонь”. Джамала показала грудь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика