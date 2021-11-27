 

“Как сильно”, “На украинском красиво поете”. Дорн снял в клипе на украиноязычную песню жену, которую скрывал 14 лет. Видео

27.11.2021, 13:34, Новости дня
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В новом клипе артиста снялась его супруга, дизайнер интерьеров Анастасия Новикова. 

“Мы с Настей всегда считали, что личное должно оставаться личным и не хотели лишнего внимания. Но спустя 14 лет готовы к этому вниманию как две личности со своими внутренними мирами”, – представил новую композицию в Instagram артист.

“Как сильно. Просто кайф. Какая Настя у тебя”, – написала хореограф Яна Заец.

“Так нежно и открыто исполнено! Вам идет такой образ и на украинском языке красиво поете”, – отреагировали фолловеры.

ВИДЕОВидео: Ivan Dorn / YouTube
Контекст:

Иван Дорн родился в 1988 году в Челябинске. В 1990 году вместе с семьей переехал в Украину. Известность артисту принесло участие в группе “Пара нормальных”. Он выступал в ее составе с 2007-го по 2010-й год. Покинув группу, артист начал сольную карьеру. Сейчас он известен не только как певец, но и продюсер, актер, композитор.

Вместе с женой он учился в одном классе. Пара зарегистрировала брак в 2013 году. Супруги воспитывают дочь Василису (2014) и сына Ивана (2015). До недавнего времени Дорн скрывал личную жизнь. Впервые они появились на публике вместе летом 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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