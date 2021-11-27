 

Глава ЦРУ в Москве пригрозил России последствиями, если она окажется причастной к случаям “гаванского синдрома” – СМИ

27.11.2021, 13:34, Новости дня
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Во время визита в Москву в начале этого месяца Бернс поднял этот вопрос перед руководством Федеральной службы безопасности России (ФСБ) и Службы внешней разведки страны (СВР). Он сказал им, что причинение американскому персоналу и членам их семей серьезных повреждений головного мозга выходит за рамки приемлемого поведения “профессиональной разведслужбы”.

При этом Бернс не стал прямо обвинять РФ в случаях “гаванского синдрома”. The Washington Post отмечает, что формулировка директора ЦРУ “предполагает, что после четырех лет расследований правительство США до сих пор не может установить причину необычных инцидентов”.

В то же время, пишет газета, его решение поднять этот вопрос в разговоре с российскими коллегами “подчеркивает, что у ЦРУ есть серьезные подозрения в виновности Кремля”.

“Гаванский синдром” – это совокупность ряда неврологических симптомов, включавших головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом, которые впервые наблюдались в ноябре 2016 года у некоторых сотрудников посольств Канады и США в Гаване (Куба) и членов их семей.

Как отмечает издание, за последние пять лет во всем мире было зарегистрировано более 200 подобных инцидентов со здоровьем, на всех континентах, кроме Антарктиды, но четкой закономерности, объясняющей их, нет. 

Контекст:

2 ноября в Москву прибыла делегация высокопоставленных американских официальных лиц во главе с Бернсом для обсуждения американо-российских отношений. Глава ЦРУ в рамках визита встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Телеканал CNN сообщал, что Бернс приезжал в Москву, чтобы выяснить мотивы Кремля в связи с российскими войсками у украинских границ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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